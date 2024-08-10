賺錢怪招？他一年遭「右轉車」撞逾40次 靠敲詐獲利上萬元

靠碰瓷（意思為敲詐）賺錢？中國大陸上海一名王姓男子自去年4月起，騎電動車出行時被右轉彎車輛碰撞四十餘次，為避免麻煩，大部分車主均選擇賠付私了，王男亦因此獲利上萬元人民幣（約新台幣4.5萬元）。目前，王男因涉嫌詐騙罪，已被警方依法採取刑事強制措施。

近日，大陸上海市公安局普陀分局桃浦派出所接交警支隊相關核查線索，發現王男過去一年多在本市多處區域接連發生多宗交通事故，光今年以來就有4宗，且事故的基本情況一致，有碰瓷之嫌。

民警之後調閱事發時的現場片段，顯示每次事故均為王男駕駛電動自行車與右轉彎的機動車相撞。通過逐幀分析，民警發現王男是故意趁汽車右轉彎的間隙，加速撞向汽車側後方並順勢倒地，明顯有碰瓷嫌疑。

掌握確鑿證據後，民警循線追蹤將王男抓獲，後者如實交代了犯罪事實。王男供述，他去年初與友人聚會時，聽聞朋友曾騎非機動車直行時不慎被右轉彎轎車撞倒，獲賠人民幣數百元。之後，他心起歪念，覺得有利可圖，於是便開始了碰瓷之路，在上下班途中伺機尋找右轉彎車輛，趁車主不備故意加速撞上，之後假裝倒地受傷索償。為避免麻煩，大部分車主均選擇賠付人民幣300元至500元（約新台幣1358～2263元）不等私了。而所得贓款，已被他用於個人揮霍。

目前，王男因涉嫌詐騙罪，已被普陀警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

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文章授權轉載自《香港01》