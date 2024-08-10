婆婆47歲生第2胎！媳婦想不通原因 內行人揭暗黑真相

醫學技術持續進步，現在也有不少高齡產婦。對此，一名媳婦分享，婆婆已經47歲，還要生第二個小孩，結果生完後整個人老了許多，實在不理解婆婆為何要硬生？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名媳婦在微博以「婆婆47歲生2胎後悔了」為題，指出婆婆已經47歲，還是堅持要生第二個小孩，老公現在突然有個弟弟。不過，婆婆生完小孩後卻變得非常憂鬱，根本無法帶小孩。

這名媳婦進一步說明，婆婆過去生活非常滋潤，下班就遛狗、養花，或和幾個朋友喝酒聚會，日子過得很清閒，現在陽台全是空盆、狗送去鄉下親戚家、整個人老了不少，直言「想不通婆婆為什麼要生第二胎？」。

貼文一出後，多數網友都預言悲慘下場，紛紛表示「妳婆婆敢生，就是因為有你這個免費現成保姆」、「別感嘆了，這是給妳打預防針呢，馬上就要接燙手山芋了」、「妳要是沒小孩就趕緊跑吧，這種家庭有啥意思」、「就是要給媳婦帶，妳這輩子慘了」、「她又不是給自己生的，是給你們兩個口子生的」。