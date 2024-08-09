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女子吃外賣肚痛...到餐廳發現上百隻蟑螂亂爬 市監部門責令停業
浙江杭州一名女子日前吃外賣後肚痛，於是到餐廳與老闆理論，發現廚房地面有大量蟑螂亂爬，而餐廳老闆的態度也同衛生環境一樣惡劣，竟稱「你隨便投訴」並未有一句道歉。目前，當地市監局已責令涉事餐廳暫停營業、接受調查。
據《大風新聞》報導，杭州的胡女士在網路點了一份「輕食主義.中式健康菜」餐廳的外賣，最終因菜品口味問題與老闆發生口角並給予差評，惟老闆竟打電話對她進行辱罵，並稱「隨便投訴、舉報，我們不怕。」
胡女士越想越氣還出現肚痛症狀，於是周二（6日）晚8時許趕到「輕食主義.中式健康菜」餐廳，但眼前一幕讓她大吃一驚，「餐館菜品隨意堆放，生食熟食冰箱亂放，洗手枱牆面油污可見，店員在操作間抽煙。」胡女士稱，餐館操作間更有大量蟑螂亂爬。
胡女士因此撥打市長熱線進行投訴，其後涉事餐廳因衛生問題被責令停業整改，接受進一步調查。而餐廳負責人亦坦承，「胡女士投訴的蟑螂問題確實存在，餐館會吸取教訓，認真整改。」
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文章授權轉載自《香港01》
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