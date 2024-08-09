超噁！男童在發飛機餐時當眾大便 阿嬤用塑膠袋接…空服員還要幫忙丟掉

若有便意，去廁所解決「是常識吧」！1名女子在小紅書表示，日前搭乘飛機，前面坐有老婦和其2名男孫，用膳期間，女子留意到老婦表現鬼祟，之後聞到惡臭，原來年齡較小的男童蹲在自己座位當眾大便，老婦則打開塑膠袋接住排泄物，女子形容「嘴裡食物不知該吞還是該吐，彷彿在廁所裡吃東西」，空服員見狀立即提醒可以前往洗手間，但老婦反指剛才已用寶特瓶小便，空服員事後「還要提著屎尿袋子幫他們丟掉」。

多名網友感概「在我女兒的心中，只有狗狗才能在不是廁所的地方大小便」、「為什麼不去廁所？」、「又是『他只是個孩子』？」。

用膳期間聞到強烈惡臭

網友在小紅書表示，日前和朋友乘搭飛機前往上海，前面坐有1名老婦和其2名男孫共3人，「哥哥在A（座位），弟弟B，奶奶C」，空中服務員隨後發送飛機餐，用膳期間，原PO突然見到老婦偷偷摸摸，不久就傳來一股惡臭，原PO湊上前了解，見到坐在B座的男童蹲在座位上大便，老婦用塑膠袋接住糞便。

空中服務員需「擦屁股」

原PO形容「真離大譜了」，和朋友當時無語，「嘴裡食物不知該吞還是該吐，彷彿在廁所裡吃東西」，空服員經過時發現這驚人一幕，提醒老婦可以前往廁所，但老婦舉起裝有尿液的寶特瓶，表示已用寶特瓶小便過了，原PO為空服員感到可憐，對方要為他們丟掉尿液和糞便。

網友議論紛紛

貼文引來不少網友討論，「其實可以求助空姐，帶1個去廁所，空姐代為照顧剩下男童」、「過份」、「這個奶奶帶的孩子估計將來會被社會教育」、「小孩人有三急，成年人都可以帶他去廁所吧！」。

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文章授權轉載自《香港01》