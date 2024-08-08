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想當全紅嬋第二？大叔挑戰跳水下場慘 陸網：人家是水花消失不是讓你人消失
全紅嬋在女子單人10米跳台決賽奪得金牌，今年17歲的她更打破了伏明霞的紀錄，成為中國奧運歷史上最年輕的「三金王」，她的「水花消失術」也再次引發國際關注，炎炎夏日更有不少人打算模仿，成為下一個全紅嬋。
據南國早報報導，8月6日，北京一名大叔就在跳水不慎受傷，熱心群眾圍上來幫忙處理傷口，目擊者稱男子頭部流血「破了一口子」，已送醫治療。
陸媒指出，建議選擇有安全保障的游泳水域，並且瞭解水深和水下情況以免發生危險。
「水花消失術」獲世界關注
今屆巴黎奧運，全紅嬋在10米高台跳水第一跳重現「水花消失術」，得到所有評審的滿分，《衛報》這樣形容全紅嬋的表現，「全紅嬋第一跳已再無提升空間，獲得滿分90分。中文裡為此創造的新詞「水花消失術（water splash disappearance technique）」，確實名副其實。一顆普通的石子都能激起水花無數，更何況她的第一跳還向前翻騰了三周半。
網友點評：「孩子看動畫片才需要在畫面上提醒危險動作請勿模仿，跳水這麼專業的動作明顯不是想模仿就能模仿出來的，看著已經年紀蠻大的成年人了，怎麼還搞這一下，看著就很痛」、「人家水花消失不是讓你人在這個世界消失」、「才知道我們的運動員多厲害，經過了多少訓練」、「專業運動員是有專業的教練做指導才敢」。
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文章授權轉載自《香港01》
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