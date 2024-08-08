快訊

美股震盪收跌拉低台股早盤跌逾400點 台積電挫低19元

獨／童子賢：反核人士說核電不是發電主流 我要說明這個觀念是錯的

背負和平的重量往上攀：烏克蘭攀岩選手珍雅的故事

恐怖意外！大媽電梯內蹦蹦跳跳 下一秒故障變「大怒神」

香港01／ 撰文／夏洛特
1名大媽在搭乘電梯時不斷「蹦蹦跳跳」原地跑步及小跳躍，結果電梯突然劇烈晃動，疑似出現故障並下墜。圖／ingimage
1名大媽在搭乘電梯時不斷「蹦蹦跳跳」原地跑步及小跳躍，結果電梯突然劇烈晃動，疑似出現故障並下墜。圖／ingimage

電梯內不可跳躍是常識吧！不過，近日中國大陸網上流傳一段監控影片，內容為1名大媽在搭乘電梯時不斷「蹦蹦跳跳」原地跑步及小跳躍，結果電梯突然劇烈晃動，疑似出現故障並下墜，大媽亦被重摔到地板。

不少網友看完影片都狠批大媽，「沒點生活常識？電梯裡能蹦跳？」、「看到這個女的這樣真的是作死」。

微博「交通事兒」於周一（8月5日）上傳影片，並表示「經此一劫，大媽恐怕這輩子都不敢在電梯裡蹦蹦跳跳了吧？」。影片本為某大樓電梯內的監控錄像，不過可能經由其他設備拍攝電腦熒幕再上傳到網上，故受畫面所限未能得知事發地點及確切時間，只能看到事件發生於下午2時許。

從影片可見，1名身穿黃色外套的大媽進入電梯後，按下關門鍵及樓層鍵，同時開始原地小跑及蹦跳。約8秒後，電梯似是有異樣，只見大媽停止跑跳，並查看電梯內電子顯示屏。

但是不久，大媽可能見沒什麼事發生，又開始「爭取時間鍛練」，繼續原地跑步及小跳躍動作。大約8秒後，監控顯示時間突然消失，同時電梯出現故障、劇烈震動，疑似正在下墜，大媽亦失衡重重摔坐在電梯地板，但很快電梯不再搖晃，影片至此結束。

相關影片在大陸多個社交平台流傳，引起網友熱議，不少網友都批評片中大媽缺乏使用電梯的常識，「沒點生活常識？電梯裡能蹦跳？」、「普及安全常識的重要性」、「我小時候就被家長告知：在電梯不能跳來跳去打鬧了」、「看到這個女的這樣真的是作死」、「人教人沒用，事教人一次就會」。

延伸閱讀：

影片瘋傳！網傳香港升降機內電池起火　男子燒到焦黑　真相是這樣

患唐氏男子搭升降機　無故被潑熱水灼傷急送院　毒婦被捕判刑出爐

文章授權轉載自《香港01》

大媽 影片 監控 電梯

延伸閱讀

六旬父母住2樓搭電梯遭酸「就是懶才生病」 他氣炸：有繳錢憑什麼

男拿電池進電梯…下秒竟「起火爆炸」 一票人嚇傻

高雄男售3500萬豪宅 鄰居掛紅布條「狂賀惡鄰喬遷之喜」原因曝光

林可彤被困電梯30分鐘 被救出見一畫面高呼「值得了」！

相關新聞

恐怖意外！大媽電梯內蹦蹦跳跳 下一秒故障變「大怒神」

電梯內不可跳躍是常識吧！不過，近日中國大陸網上流傳一段監控影片，內容為1名大媽在搭乘電梯時不斷「蹦蹦跳跳」原地跑步及小跳躍，結果電梯突然劇烈晃動，疑似出現故障並下墜，大媽亦被重摔到地板。

香港茶餐廳有隱形小費？小紅書女談4大潛規則 網友：所以都去深圳了

美國用餐要給小費，日本餐廳則只給冰水，世界各地餐廳都有各自的用餐文化。最近1名女子就在小紅書分享影片，大談香港茶餐廳的4個「潛規則」，好讓來港的遊客提前了解；片中更提到在香港吃飯竟有「隱形小費」，而這些小費均包括在俗稱「加一」的服務費中，各種不成文規定引來網友討論。

分手後隱居山林 24歲男看起來像50幾歲大叔

一名24歲的中國男子因外貌酷似中年大叔，在網路上引發不少網友關注。這名男子因為失戀選擇隱居山林，雖然他認為這段經歷讓他找到心中的平靜，卻也讓他的外表變得非常蒼老，看起來就像50幾歲的大叔。

浙江翁過分節儉釀嚴重感染險喪命：砧板用十多年 發霉仍捨不得扔

節儉雖是一種美德，但卻並非所有節儉行為都值得被提倡。浙江一名男子就因「過分節儉」，導致腹腔嚴重感染，更出現腎衰竭。

睡到一半牆塌了？陸母子遭磚砸險死 尪竟先做「1事」驚呆網

睡到半夜房間牆壁突然塌下，母子都被磚塊砸中受傷，第一時間竟是拍影片？中國大陸杭州有戶人家租房逾1年半，日前凌晨睡覺時傳出巨...

長沙熱到爆！警狂接電話「冷氣不見了」 缺德賊偷逾20台冷氣

中國大陸湖南省長沙近期氣溫飆升至近攝氏40度，然而當地警方卻接連接到市民報案，稱家中冷氣和冷氣室外機不翼而飛，計有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。