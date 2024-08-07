香港茶餐廳有隱形小費？小紅書女談4大潛規則 網友：所以都去深圳了

美國用餐要給小費，日本餐廳則只給冰水，世界各地餐廳都有各自的用餐文化。最近1名女子就在小紅書分享影片，大談香港茶餐廳的4個「潛規則」，好讓來港的遊客提前了解；片中更提到在香港吃飯竟有「隱形小費」，而這些小費均包括在俗稱「加一」的服務費中，各種不成文規定引來網友討論。

該名女子在小紅書分享短片，其中指出了在她眼中的「香港茶餐廳潛規則」，她先指在香港吃飯也要付小費，喝茶要給茶費，但有別於西方國家，香港的小費均統一加在服務費中，當客人結賬時，便要支付10%的服務費。

其次，她指由於香港店租非常貴，因此「搭枱」的情況非常普遍，即2個人用餐，也不能「霸佔」1張桌子。第三，以手提電話點單尚未在香港普及，提醒遊客千萬不要還未想好要點什麼菜，就叫服務生上前，否則「就不要怪別人態度不好」，強調香港人的原則是「不要給別人添麻煩」，「讓人家等着你是非常浪費時間、影響效率」。

最後，影片則表示，香港餐廳不准客人外帶食物，包括手裏拿着的飲品也不可以，部份餐廳有可能會因此收取額外費用。

原PO分享的4大「潛規則」引來不少網友熱議，有人因此批評香港餐飲業的服務態度，「收了服務費，又不能叫過來服務，叫來就叫添麻煩……那服務費是幹嘛的」、「其他都可以理解，就一個連奶茶都不可以帶，我覺得有點尷尬」、「好的好的，所以香港本地人也不給服務生添麻煩了，都去深圳了！」、「我不去就完了，不需要知道『潛規則』」、「其實香港很落後」。

不過，也有網友反駁，稱並非所有香港餐廳都收取服務費，而大部份茶餐廳更加不會，留言指「不是所有的店都有加一成服務費」、「香港人都知道茶餐廳不用小費」、「那一家茶餐廳收小費？只夠錢吃茶餐廳？潛規則？人云亦云」。

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文章授權轉載自《香港01》