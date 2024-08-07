分手後隱居山林 24歲男看起來像50幾歲大叔
一名24歲的中國男子因外貌酷似中年大叔，在網路上引發不少網友關注。這名男子因為失戀選擇隱居山林，雖然這段經歷讓他找到心中的平靜，卻也讓他的外表變得非常蒼老，看起來就像50幾歲的大叔。
據ODDITYCENTRAL報導，這名男子來自中國大陸河北省，他在女友提出分手後覺得非常難過，為了對抗憂鬱的心情選擇隱居山林。他聽說在青藏高原徒步旅行可以「洗滌心靈」，於是收拾行囊，過上了苦行僧的生活。雖然男子在這五個月的旅行中，真的找到了內心的平靜，但這段經歷也讓他的外貌變得異常蒼老。
男子表示，可能是因為長期暴曬在強烈的陽光下，毛囊受損讓他才24歲就開始掉髮。此外，臉上的皮膚也比之前的照片看起來更加鬆弛。他為了保護臉部免受紫外線曬傷，留了滿臉的鬍子，但這樣的外表反而讓他看起來更老。
男子說，很多人都不相信他的真實年紀，就算給這些人看身份證，告訴他們自己是2000年後出生的「00後」，還是有人不肯相信。他經營自己的抖音平台，把名字設成「00後出生的大叔」，一下子成了知名網紅。
男子表示，自己從今（2024）年二月底開始這趟旅程，沿途認識許多新朋友，甚至還有一隻流浪狗陪他一起旅行，他非常滿意現在的生活狀態，不打算改變什麼。
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