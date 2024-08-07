浙江翁過分節儉釀嚴重感染險喪命：砧板用十多年 發霉仍捨不得扔

節儉雖是一種美德，但卻並非所有節儉行為都值得被提倡。浙江一名男子就因「過分節儉」，導致腹腔嚴重感染，更出現腎衰竭。

今年6月，浙江一名70多歲的男子被送往醫院，彼時他已在轉運床上喘着粗氣、渾身是汗，且四肢纖細瘦弱、肚皮卻高高隆起。經檢查後被初步判斷為「腹腔間隔室綜合症」。

開腹手術中，醫生見到其腹腔內感染得非常嚴重，不僅有大量淡黃色渾濁液體，還有多處腸道水腫發炎、積氣積液造成了腸梗阻。雖最終經過手術從「鬼門關」逃了回來，但他的腎功能已經嚴重損傷，餘生需要血液透析治療。

醫生追問他有無吃過未熱透的隔夜菜、生瓜果等，都被一一否認。但對其腹腔積液、大小便和痰液進行培養後，篩查出大量綠膿桿菌、大腸桿菌、念珠菌、革蘭氏陽性球菌等多種病菌。

經過更深入溝通，男子說，自己家中砧板、筷子和木刀架等都用了十多年。梅雨季過後，這些廚房用發霉發毛，但是捨不得扔，只是擦洗乾凈又用了起來。

醫生提醒，砧板是細菌容易聚集的地方，普通清潔方法難以徹底洗凈。木筷子因材質疏松，內部容易受潮膨脹，形成霉菌和細菌的繁殖地。使用這些受污染的廚房用具可能導致急性腸胃反應，甚至增加患胃癌等疾病的風險

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文章授權轉載自《香港01》