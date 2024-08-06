睡到一半牆塌了？陸母子遭磚砸險死 尪竟先做「1事」驚呆網

睡到半夜房間牆壁突然塌下，母子都被磚塊砸中受傷，第一時間竟是拍影片？中國大陸杭州有戶人家租房逾1年半，日前凌晨睡覺時傳出巨響，當時女屋主與2歲兒同睡，因渾身感疼痛而醒來，驚覺房間牆壁塌了下來，房間的床上及地板都是磚塊，她與兒子被磚塊砸到而多處擦傷。

女子馬上叫鄰房的丈夫趕來，當下不是把母子扶到其他地方，而是立即拍下影片，稱「怕房東不認帳」。片段其後在網上曝光，網友看到現場情況都心驚膽跳，「這一家子命真大」，又認為女子應該報警，以免房東卸責。

陸媒報導，大陸浙江杭州姓游女子與丈夫及兒子租用的事發房屋逾1年半，日前凌晨睡覺時突然聽到巨響，竟是房間的牆塌了下來。游女士表示，屋子屬房東家中自建房，當日凌晨1、2時左右，她突然聽見巨響，然後渾身疼痛，痛得醒來才驚見房間有面牆壁倒塌，接著聽到2歲多的孩子正在哭，「他身上的擦傷比較多」。

游女士的丈夫正在鄰房睡覺，接到電話後趕到事發房間，游女士叫丈夫先拍下影片作證，「以免房東事後翻臉不認帳」。影片所見，房間的牆壁倒塌後，大量灰色磚塊散落一地，許多磚塊直接掉在床上，當時游女士還抱住孩子待在床。游女士的手擦傷，但寶寶的腳上傷痕更多，幸沒有砸中要害，否則恐怕後果更嚴重。

片段令網友傻眼，「房東自加蓋的牆？」、「泡沫磚，隔斷用的，運氣好，不然麻煩了」、「2歲孩子得多害怕」。不少人認為游女士一家已算好運，「這一家子命真大」、「只是擦傷太幸運了」、「這個絕對不是擺拍，也算幸運只是擦傷」。

網友又指，這種房東自己加建的房間，「砌磚的高度和寬度超過規範要求就要加條構造柱」、「拖家帶口就別住合租房了，人員密度大，意外發生逃生都難」。留言提醒為防房東拒賠，「直接報警，房東肯定認帳，實在不行可以起訴房東」、「認不認帳他都要負責的。走法律程式就好了」。

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文章授權轉載自《香港01》