長沙熱到爆！警狂接電話「冷氣不見了」 缺德賊偷逾20台冷氣

中國大陸湖南省長沙近期氣溫飆升至近攝氏40度，然而當地警方卻接連接到市民報案，稱家中冷氣和冷氣室外機不翼而飛，計有超過20台冷氣被偷。

陸媒《瀟湘晨報》報導，當地警方針對竊案迅速展開調查，經過仔細分析和現場走訪，鎖定男子艾某為主要嫌疑人。7月11日，警方成功將艾某抓捕歸案。經審訊，艾某供認了偷盜20多台冷氣及冷氣室外機的犯罪事實。他表示，因近期天氣炎熱，冷氣銷售市場活躍，偷來的冷氣好賣。

據了解，艾某的犯罪手法相當簡單，他選在深夜時分，趁著四周無人看守，悄悄取走店鋪的冷氣室外機及空置場所的冷氣內機，然後轉手賣錢。目前，艾某已被依法刑事拘留，警方正在積極追回贓款贓物，案件仍在進一步偵辦中。

此宗事件引發網友熱議，許多人譴責這種行為「太缺德」，特別是在酷熱的天氣裡，失去冷氣對居民造成極大不便。更有網友表示，「在這樣的天氣下偷冷氣，簡直是故意殺人！」「這天誰偷我冷氣，我就要和他拼了」。

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文章授權轉載自《香港01》