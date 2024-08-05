銀行女員工請假理由曝光：參加巴黎奧運會 主管以為她開玩笑

杭州一名95後女生徐藝銘，不僅是一位銀行客戶經理，還是一位資深的業餘馬拉松愛好者。令人驚訝的是，她即將在8月10日晚上於巴黎參加奧運會的大眾馬拉松比賽，這一消息震驚了她的同事和主管。

徐藝銘在兩年間積累了10萬積分，相當於跑了5000公里，終於在今年除夕夜收到巴黎奧組委的官方郵件，成功獲得參賽資格。據《浙江新聞》報導，今年奧運會特別設立了一項大眾組馬拉松賽事，安排在奧運男子馬拉松比賽結束後的同一天晚上舉行。這一新增項目吸引了全球超過80萬人報名，最終僅4萬餘名跑者成功中籤，而徐藝銘就是其中之一。

當徐藝銘請假說要去巴黎參加奧運會時，她的主管還以為是在開玩笑。然而，得知她真的獲得了參賽資格後，整個辦公室都沸騰了。主管不僅爽快准假，還鼓勵她「跑出中國人的風采！」

徐藝銘目前在澳門國際銀行杭州分行擔任客戶經理，除了繁忙的工作，她還堅持晨練和夜跑。從2021年夏天開始，她為了達到參賽標準，保持著每年3000公里的跑量。她的努力和堅持最終為她贏得了這次難得的參賽機會。

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文章授權轉載自《香港01》