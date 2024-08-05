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上海公園現「海豹曬背族」風潮　「三伏天」新奇養生法引熱議

香港01／ 撰文：許祺安
有人在公園內「擺陣」曬背。（微博）
有人在公園內「擺陣」曬背。（微博）

上海市近日出現了一股新的「公園曬背風潮」，吸引了許多「公園養生族」加入這股熱潮。隨著「撞樹」「葛優躺」等熱門養生活動之後，這一現象在多座公園中蔓延，甚至出現了曬背攻略。然而，由於部分曬背者的衣著過於暴露，引發了其他遊客的不滿，場景猶如生態記錄片中的海豹集體曬太陽。

據大陸媒體《新民晚報》報導，記者近日探訪上海市復興公園時，發現中午高溫下無人曬背。保安表示，曬背者通常會在上午8時至10時和下午3時至5時出現。雖然園內並未禁止鋪瑜伽墊，但保安指出，會對脫衣行為進行制止。

「曬背族」的代表們認為，曬背不僅能排濕氣，還有類似桑拿的舒適效果。一位女士表示，她們會架起傘子防止被其他人看到。然而，黃浦區綠化管理所公園管理科科長臧軍表示，這一現象主要由老年人群體參與，但暴露衣著容易引發其他遊客的不滿。此外，臧軍警告，在高溫下暴曬可能導致熱射病。

和平公園園長胡聿丞透露，近期由於「曬背文化」，公園管理面臨挑戰。遊客對曬背者的投訴不斷，而曬背者也因公園無明確規定禁止曬背而對管理措施不滿。

三伏天作為一年中最熱的時期，是農曆中夏季長達30天或40天的一個時段，是初伏、中伏、末伏的統稱。三伏是於7月中旬到8月中旬之間，是北半球每年天氣最炎熱的時間。古人認為三伏天吃湯麵有助消除瘴氣。中醫建議曬背以祛除濕氣和寒氣，但醫生提醒部分人群不適宜曬背，尤其是陽亢或陰虛者。

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文章授權轉載自《香港01》

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