大陸女港鐵舌戰大叔片瘋傳！踩腳爭執 她要求說普通話：尊重大陸人

港鐵人多壅擠，乘客應互諒互讓。香港近日流傳1段港鐵車廂爭執影片，1名港男大叔與1名大陸女子因「踩腳」問題爭吵，其間大叔不斷大聲要求大陸女道歉，但對方則要求大叔說普通話，反問「香港人就不會說普通話嗎？」，又稱「我覺得我們大陸人在香港，你香港人也（要有）起碼的尊重」。2人之後繼續爭吵，直至影片結束。

影片引來兩派網友爭議，有人認為男子有欠風度，「男人大量些不要計較那麼多，好無謂」、「這男人好似好大損失！影中失香港人的風度！」；也有人批評大陸女言行，「踩到人就要道歉啦，不要一堆歪理」、「香港要香港人講普通話，是哪邊先不尊重人？踩到人就就要講對不起啦！」。另有網友認為不要「跟車太貼」，「有無上集。起因？1人少說一句不就沒事？」。

影片長1分27秒，於香港多個Facebook群組及外國reddit等平台轉載流傳。影片見到，港鐵東鐵綫列車當時正駛往大圍站，車廂座內上1名大叔正與1名大陸女爭執，有1名男孩坐在2人中間，相信是是大陸女的兒子。

當時大陸女表示「那種在罵人呢！」，大叔回應「妳有沒有講過對不起啊？」。大陸女聞言要求大叔說普通話，「你如果一開始用普通話跟我講，他（男孩）踩到你了，我肯定會跟他講，讓他跟你說道歉」。

大叔反駁「我了解同妳講普通話啊？因為香港人！」，惟大陸女反問「香港人就不會說普通話嗎？」。大陸女又說，她能聽懂一部份廣東話，大叔隨即問「妳是不是講對不起啊？踩到我，我鬧妳，是不是應該講對不起啊？1個都沒有！」。大陸女反嗆，「首先我跟你說，小孩子踩到你我不知道，他可能也沒有意識到，但是你可以先用普通話讓我們明白，這個事情（道歉）我一定會。第1次的時候，你就可以用普通話跟我講清楚，不是這樣子大吼大叫的，在地鐵裏面來教育我們好嗎？」。

大叔不滿，繼續責罵，大陸女則重申「我們踩到你不好意思啊，但是我們不接受你這樣大吼大叫的教育我們！」，強調「我覺得我們大陸人在香港，你香港人也（要有）起碼的尊重」。2人之後繼續爭吵，直至影片結束。

影片引來兩派網友爭議，有人認為大叔有欠風度，「男人大量些不要計較那麼多，好無謂」、「拒絕講對不起是重點？」、「這男人好似好大損失！影中有失香港人的風度！」。

亦有網友批評大陸女言行，「踩到人就要道歉啦，不要一堆歪理」、「在香港要香港人講普通話，是他們先不尊重人？踩到人就要講對不起啦！」、「去到邊都要當地人講普通話，你不能叫日本人同你講普通話才肯道歉？」、「她的意思要人一開始就講普通話，太陽打西方出來」、「其實個小朋友好尷尬，好心阿媽別再講了」。另有網友認為不要「跟車太貼」，「有沒有上集。起因？1人少說一句，不可以嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》