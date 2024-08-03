快訊

整棟樓全黑！台中知名餐廳晚間突停電爆熱、食客紛離席 台電搶修中

范斯支持度創新低…川普稱副手對大選影響小 預測9屆大選專家這麼說

貨車突失控撞牆！士林廟會繞境活動8傷其中3人昏迷 消防急救援送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

腰痛數月舉步維艱！26歲男驚揭患末期肺癌已擴散 醫生竟喊：很幸運

香港01／ 凱薩琳
大陸河南1名26歲男子因腰痛持續數月，甚至達到舉步維艱的情況。其後到醫院檢查後，才驚悉已罹患末期肺癌。圖／擷自《大參考》
大陸河南1名26歲男子因腰痛持續數月，甚至達到舉步維艱的情況。其後到醫院檢查後，才驚悉已罹患末期肺癌。圖／擷自《大參考》

腰痛原來不一定是腰骨有事，如忽略症狀後果嚴重！中國大陸河南1名26歲男子因腰痛持續數月，甚至達到舉步維艱的情況。其後到醫院檢查後，才驚悉已罹患末期肺癌。醫生指腰痛是因癌細胞已擴散至腰椎，幸王男已算早發現，接受標靶治療藥治療後，現時情況穩定。

居於大陸河南鄭州市的26歲姓王（化名）男子，身體一直很健康，惟早前突然出現腰痛，並持續了2、3個月，嚴重時更痛到他沒法下床或走路。王男其後到鄭州大學第一附屬醫院求醫診，經檢查後竟確診末期肺癌。

王男獲悉患癌後十分驚訝，表示自己雖然10多歲開始吸菸，但認為吸菸量不算多，驚嘆：「我平時不怎麼抽菸，一天就抽小半包，怎麼會患上肺癌？」

鄭州大學第一附屬醫院腫瘤內科副主任常志偉醫生則表示，王男的癌細胞腫瘤已有約5公分，腰痛是因為癌細胞已轉移至腰椎。他續指，經檢測後，王男是因間變性淋巴瘤激酶（Anaplastic Lymphoma Kinase，ALK） 基因變異引致肺癌，這種變異發生機率很少，大概只有2至3%。

王男年紀輕輕就患末期肺癌，但常醫生卻表示：「這個小伙子就很幸運。」他續指，因為能及早發現並接受治療，不然王男很可能只剩下幾個月生命。而王男接受標靶藥物治療後效果不錯，目前病情亦基本上穩定下來。

過往也曾有病例是因腰痛而揭發患肺癌，資料顯示，於2020年在上海及鄭州，分別有1名76歲老婦及1名56歲男子出現類似症狀，即先腰痛而發現患肺癌。有醫生提醒大家應多注意身體異常，並指出腰痛或是多種癌症前兆，包括，肺癌、前列腺癌、及多發性骨髓瘤等，故應及時作相關癌症篩查。

留意肺癌6個常見症狀

根據香港醫院管理局「智友站」網頁，肺癌是「香港癌症頭號殺手」，如果出現6個症狀，就可能是患上肺癌徵兆。

肺癌6個常見症狀：

1. 身體時常感到疲倦

2. 食慾不振、體重下降

3. 持續咳嗽

4. 氣喘

5. 痰中帶血

6. 胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛

「智友站」又提到，若病人癌細胞已擴散，可能會出現「頸部淋巴核腫脹，頸、面、手均呈腫脹」、腹脹、骨痛、頭痛、局部腦癇或半身不遂。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

延伸閱讀：

找贖羅生門│黃大仙街坊付$20紙買$10毛豆 菜店拒找錢︰你畀$10咋

日本不一樣的律師 由學霸變爛仔 修心養性全靠一本書

文章授權轉載自《香港01》

咳嗽 抽菸 肺癌 腫瘤

延伸閱讀

看奧運配炸物！他驚見便當店「單賣雞排」 結帳後喊：CP值超高

電費飆破1萬6！台電人員見「1吃電怪獸」驚呆：換掉電費省一半

男生調情這行為 她怒轟「秒冷感」！內行人反笑：自曝其短

頂大生因1事留前科！急問「能到科技業工作？」 過來人曝解答

相關新聞

腰痛數月舉步維艱！26歲男驚揭患末期肺癌已擴散 醫生竟喊：很幸運

腰痛原來不一定是腰骨有事，如忽略症狀後果嚴重！中國大陸河南1名26歲男子因腰痛持續數月，甚至達到舉步維艱的情況。其...

好熱血！25歲男裸辭挑戰單車環遊 狂騎「1萬公里」到巴黎看奧運

中國大陸深圳一名25歲男子今年上半年從「大廠」裸辭後，決定騎行環遊。2月23日他從深圳坪山出發，經過歷時5個月、長達110...

超大碗裝「1根麵條」開價309元？遊客吐槽反挨罵 星級酒店曝真相

近日中國大陸有女網友發影片吐槽，表示她在西安君悅酒店的繡橋中餐廳酒店用餐，點了一份人民幣68元（約新台幣309元）的油潑麵，碗內卻只有一根麵條和兩根蔥，影...

悚！愛犬深夜狂吠 獨居女生查看驚見陌生男「天天趴門偷聽」

獨居女生一定要注意安全！杭州有女生近日分享恐怖事件，深夜時分愛犬突然對門口吠叫，翌日她好奇找房東翻看監視器紀錄，發現有名陌生男鬼祟走到其單位外趴門偷聽，之後靜悄悄離開，更驚揭對方已經連續十幾天半夜走到

變態！女住戶驚見陌生男偷高跟鞋狂舔40分鐘：像「啃西瓜」般滋味

江蘇省徐州市近日發生驚人一幕，一名女子發現鞋子屢次不見，於是查看閉路電視，結果發現一男子竟蹲在她家樓梯門口，拿起她的的高跟鞋狂舔40多分鐘。原PO形容對方像「啃西瓜」一樣津津有味，並決定報警。目前事件

互害！兒子和父母都想送對方進精神病院 診斷結果：一家人都生病

山東一名年輕男子莫楠（化名）經常和父母頂嘴吵架、打遊戲晚睡晚起，被父母送進精神病院「強制住院治療」，更曾遭電擊頭部，綑綁83天，身高183公分的莫楠因為長期吃藥身體肥胖，記憶力下降。出院後莫楠為證明自己沒病，勸說父母去看精神科，不料爸媽也被診斷出患有精神疾病，引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。