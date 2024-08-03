好熱血！25歲男裸辭挑戰單車環遊 狂騎「1萬公里」到巴黎看奧運

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香港01／ 孫聖然
大陸深圳一名25歲男子決定騎行環遊，從深圳坪山出發，經過歷時5個月順利到達巴黎觀看奧運。圖／擷自《深圳新聞網》
大陸深圳一名25歲男子決定騎行環遊，從深圳坪山出發，經過歷時5個月順利到達巴黎觀看奧運。圖／擷自《深圳新聞網》

中國大陸深圳一名25歲男子今年上半年從「大廠」裸辭後，決定騎行環遊。2月23日他從深圳坪山出發，經過歷時5個月、長達11000公里的騎行後，7月23日順利到達巴黎觀看奧運

據深圳新聞網報導，25歲的明戈是深圳大學的畢業生，自今年年初從「大廠」裸辭後，便萌生了騎行去看奧運的念頭。在此之前，他曾騎行過川藏線，有一定的騎行經驗，亦會做些運動，「平均每周運動5次，每次跑步半小時，堅持了半年。出發前我還去跑了一個馬拉松。」

今年2月23日，明戈正式從深圳出發，踏上了這趟旅途的第一程，隨後途經哈薩克、烏茲別克、阿塞拜疆、格魯吉亞、土耳其、希臘、意大利、聖馬力諾、瑞士、法國10個國家，最後到達巴黎塞納河，迎接屬於自己的奧運會開幕式。

明戈一路途經哈薩克、烏茲別克、阿塞拜疆、格魯吉亞、土耳其、希臘、意大利、聖馬力諾、瑞士、法國10個國家。圖／擷自《深圳新聞網》
明戈一路途經哈薩克、烏茲別克、阿塞拜疆、格魯吉亞、土耳其、希臘、意大利、聖馬力諾、瑞士、法國10個國家。圖／擷自《深圳新聞網》

明戈說，「巴黎當天一直在下雨，我穿著雨衣一直看到最後。開幕式現場氛圍很熱烈，我看到中國隊出現時，興奮地歡呼了好久。」

明戈坦言，自己對5個月內抵達巴黎並沒有完全的把握，因此，他選擇了一條看似最快的路線，但艱難超出想象，「這是段苦行僧般的騎行」，騎行所耗費的體力與心力，難以語言表達。

在7月之前，明戈平均每天騎行約150公里，有時也會達到160甚至180公里。無論路程長短，他每天都會保證10小時的騎行時間。在國內時，他多住在旅館；在國外，則需搭建帳篷住宿。為了趕路和盡量節省開支，明戈經常在超市買水果面包。

第一次讓明戈感到身體到達極限時，是騎行至阿塞拜疆。5月的阿塞拜疆陰雨綿綿，模糊的視線、濕滑的路況讓整個騎行變得不確定起來，他不得不面對這些自然因素帶來的騎行風險，「我必須往前走，因為不可能回頭。」

回顧自己的騎行經過，明戈感慨到，「當你決定要去做一件事情，卻又認為很難堅持下去時，可以稍微停一停，放慢一點腳步，但最好不要放棄。」

明戈說，自己騎行5個月的時間，花費近3萬元人民幣（約新台幣13萬元），瘦了約5公斤；但收獲並非幾個數據便能衡量的。他幾日前將自己的經歷剪輯成影片發佈在社交網路，引起了網有熱議，有人讚揚到，「這何嘗不是一種奧運精神呢？」

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文章授權轉載自《香港01》

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