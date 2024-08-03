悚！愛犬深夜狂吠 獨居女生查看驚見陌生男「天天趴門偷聽」

獨居女生一定要注意安全！杭州有女生近日分享恐怖事件，深夜時分愛犬突然對門口吠叫，翌日她好奇找房東翻看監視器紀錄，發現有名陌生男鬼祟走到其單位外趴門偷聽，之後靜悄悄離開，更驚揭對方已經連續十幾天半夜走到她門外偷聽，嚇得馬上報警，最終警員對陌生男口頭批評教育。網民批評偷聽男是「變態」、「跟蹤狂」，亦有不少人懷疑他其實在「踩線」。

陸媒報導，浙江杭州有獨居女生日前在網上分享單位外的監視器片段，指去年有陌生男常半夜到她門外偷聽。去年2月19日凌晨1點40分，有揹背包陌生男子在女生單位外走廊查看一番後，靜悄悄走到她家門前，趴在門上偷聽屋內聲音，時長達1分鐘。離開時陌生男放輕手腳，慢慢走樓梯離開。

陌生男臉貼近女事主單位的門偷聽，女事主的狗狗當時對住門口吠叫。圖／擷自微博影片

女生當時沒發現門外有人，但家中狗狗一直對住門口吠，她翌日找房東查看走廊監視器，發現有人在門外偷聽，但她不認識該男子。女生翻看舊一點紀錄，驚揭陌生男已連續十幾天跑到她家門外偷聽，看完片段後覺得非常可怕，最終報案。片段拍到，陌生男每次都放輕腳步行近女生家門，有時還會開走廊燈才到門外偷聽。

女生表示，警方後來找到偷聽男，對他進口頭批評教育，事件雖在去年發生，但最近翻片段出來看還覺得可怕，故上傳影片提醒所有獨居女生要注意安全。

網友看過片段批評偷聽男是「變態」、「跟蹤狂」，「很明顯他想進去得很」、「為啥打碼，不曝光他」、「汪汪立大功」、「保險點還是搬家吧」，又希望警員可更深入調查，不要只口頭批評教育。

不少網友質疑陌生男在「踩線」，「可能是小偷踩點」、「是不是想入室盜竊，進去前先看看有沒有人在家」、「每天偷聽，想確定是不是獨居，可以的話建議馬上搬家」。

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文章授權轉載自《香港01》