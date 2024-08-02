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變態！女住戶驚見陌生男偷高跟鞋狂舔40分鐘：像「啃西瓜」般滋味

香港01／ 撰文：陳進安
男子他直接放到嘴邊狂舔逾40分鐘。（影片截圖）
男子他直接放到嘴邊狂舔逾40分鐘。（影片截圖）

江蘇省徐州市近日發生驚人一幕，一名女子發現鞋子屢次不見，於是查看閉路電視，結果發現一男子竟蹲在她家樓梯門口，拿起她的的高跟鞋狂舔40多分鐘。原PO形容對方像「啃西瓜」一樣津津有味，並決定報警。目前事件正在調查中。

據女子介紹，自己放在樓梯的鞋子曾丟失，但當下沒有多想，以為只是單純地丟了。可7月26號她回家時，發現鞋子和出門前擺放的位置不一樣，顯然被人動過，讓她有些疑惑，於是便查看了閉路電視片段，結果令她大吃一驚。

據顯示，一名穿著拖鞋、白色背心的男子來到她家門口，一開始緊盯著鞋櫃上擺放的黑色高跟鞋。

隨後，他竟然蹲在地上，拿起鞋子直接放到嘴邊狂舔，足足「吃」了逾40分鐘，似乎吃得津津有味。

雖然女主人立即把鞋收了起來，以為對方會就此收手，3天後，男子再次來到她的門前找鞋，讓她難以忍受，將此事反應給物業管理人員。然而，物業表示不管此事，原PO於是選擇報警，目前還在調查中。

事件曝光後引起網友熱議，有人認為這是心理疾病，屬於特殊癖好，「雖然可怕又可恨，但我也覺得他很可憐」，也有人調侃稱，「愛好不去做個修腳或捏腳可惜了」、「這腳氣直接變成口氣了」。還有人提出「解方」，建議女主人直接往鞋子裏放個芥末。

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文章授權轉載自《香港01》

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