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出軌10年不聞不問！男中風命危情婦卻急逃 妻思考5分鐘「做1決定」網友沸騰

香港01／ 撰文／許祺安
遼寧省一名38歲男子婚後不久便出軌，與情婦在外同居10多年，近日，該男子在情婦家中突然中風腦幹出血，情婦將其送醫後得知手術費用昂貴，隨即離開。情境示意圖／Ingimage
遼寧省一名38歲男子婚後不久便出軌，與情婦在外同居10多年，近日，該男子在情婦家中突然中風腦幹出血，情婦將其送醫後得知手術費用昂貴，隨即離開。情境示意圖／Ingimage

遼寧省一名38歲男子婚後不久便出軌，與情婦在外同居10多年，對家中妻子不聞不問，亦未提供生活費。近日，該男子在情婦家中突然中風腦幹出血，情婦將其送醫後得知手術費用昂貴，隨即離開。隨後，男子的妻子趕到醫院了解情況，聽完醫生的說明後，只花了5分鐘便平靜地決定放棄治療，要求拔管。

陸媒《光明日報》報導，該男子發病時情婦表現得十分痛心，並懇求醫生救治，醫護人員一度誤以為她是男子的太太。然而，得知手術費用高昂後，情婦立即消失無蹤。當男子的妻子趕到醫院表明身份後，醫生才意識到之前痛哭的並非妻子，而是情婦。

醫生告知男子的病情非常嚴重，需要支付高額手術費且不保證成功。妻子思考了5分鐘後，決定放棄搶救，要求醫生拔管。

此事曝光後，引起網友熱議，反應兩極。一部分人認為妻子做法過於冷酷，批評她「不念夫妻之情」、「一夜夫妻百日恩，人命就在5分鐘就沒有了」；然而，更多網友則支持妻子的決定，認為丈夫遭遇如此下場是自作自受，「我覺得太太肯去醫院已經很好了，沒必要為這種男人浪費時間、金錢」。

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文章授權轉載自《香港01》

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