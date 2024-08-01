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同事用「鐵砂掌」拍我背！女子稱內傷不能工作 索賠18萬

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭女說同事用「鐵砂掌」打得她一年不能上班。圖擷自1818黃金眼
鄭女說同事用「鐵砂掌」打得她一年不能上班。圖擷自1818黃金眼

中國一名女子宣稱自己在工作時被同事拍背，同事大概是練過武功有「鐵砂掌」，打得她頸椎受傷，一年不能工作，要求對方賠償她4萬人民幣（約18萬台幣）。

據中國媒體1818黃金眼報導，一名鄭姓女子向該媒體踢爆，自己被同事打到頸椎出問題，一年都不能上班。鄭姓女子之前在中國地鐵線擔任保安，一名主管在2023年6月28日用力拍了她的背，導致她後來受傷。

鄭女宣稱自己被打的當下就覺得一路痛到手掌，感覺有如觸電，脖子也很痛。剛開始她去檢查，醫生本來認為只是開玩笑拍一下，不可能受太重的傷，但之後幾天她一直很不舒服，又到另一家醫院檢查，發現自己頸椎神經損傷突出、胸椎也突出，以及後背神經壓迫。

她拿出照片宣稱對方打完以後，背上還留下五根手指印。她認為對方是不是練過鐵砂掌，讓自己傷到一年都不能上班。剛開始這名同事賠償她3000人民幣（約1萬3000台幣），兩人也簽下從此雙方互不追究責任等字樣，對方便將她封鎖，並且已經離職。

不過鄭女認為當時還沒有檢查出頸椎和胸椎受傷，後續她看診花了很多錢，也到現在都還痛得不能上班，希望透過媒體要求對方出面，賠償4萬人民幣。

主管

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