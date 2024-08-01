陸客富士山上大打出手！男怒問「在兒子面前做愛」女認了 山友目睹：勸架到傻眼

日本富士山自7月開山以來，多次傳出死傷、脫序事件。近日網上廣傳1段影片，指有中國大陸母子遊客在富士山山邊吵架大打出手，其間更爆出驚人對話「在兒子面前做愛是不是啊？蛤？」、「兒子可以啊，怎麼了啊？不行嗎？我生了你你來管我？」。由於2人在山邊爭執相當危險，有登山客見狀上前勸阻，惟2人未有停下繼續爭吵，登山客屢勸無果，無奈離去，感嘆「我整個勸架到傻眼」。

影片引來網友熱議，批評2人行為離譜，「這樣的母子二人為什麼會想起來去爬富士山？平地不夠他們表演的嗎？」、「這美景配上這對母子形成強烈對比」、「要到出事才知錯嗎？」

綜合媒體報導，登山客「DuckHugh」於YouTube分享其遠征日本富士山「攻頂」影片，留言「沿途遭遇一對母子爭吵拉扯差點跳山」。

影片見到，該對母子遊客於富士山山邊爭執，其間互相拉扯，男方更一度把女方按倒地上。片主見狀上前勸止，「冷靜點，沒事吧沒事吧？這個人發瘋吧？」男方則以普通話連忙回應，「沒沒沒，她沒發瘋她沒發瘋。不要這樣說不要這樣說」，又叫女方「冷靜！」，女方則稱「這個人控制我。你在控制我！」。

男方質問女方：在兒子面前做愛嗎？

2人持續爭吵，男方質問「在兒子面前做愛嗎？蛤？在兒子面前做愛是不是啊？還要我再說一遍是不是？」，女方則反嗆「兒子可以啊！怎麼了啊？不行嗎？我生了你你來管我？」。

由於2人在山邊爭執相當危險，片主盡力勸阻，「我覺得你們可以下山討論，這邊比較危險一點，不太適合在這邊吵」，惟男方未有理會繼續質問「妳做愛！」，女方反駁「我做愛怎麼了？別人給我發了個消息，就是一個騷擾的電話。有就有，有就怎麼啦？我是單身人，我不行嗎？我有個男朋友不正常嗎？」。

女方補充，已把發消息男子電話刪除並「拉黑（黑名單）」，揶揄「他（兒子）不是擔心（我），他是怕我的錢轉給別人花」。男方要求查看手機紀錄訊息，但女方拒絕，2人繼續爭吵，片主屢勸無果無奈離去，感嘆「我整個勸架到傻眼」。

疑涉詐騙電話

未知2人後續情況，而從2人對話內容估計，女方接到陌生男子電話，兒子可能質疑是詐騙電話，阻止女方，結果爭執大打出手。片主事後分析，「現場聽起來應該是媽媽跟男子微信彷彿在兒子面前做愛」，惟表示「我至今還是無法理解為什麼要在美麗的山上吵架」。

影片引來網友熱議，批評2人行為離譜，「這樣的母子二人為什麼會想起來去爬富士山？平地不夠他們表演的嗎？看了幾百個爬富士山的視頻，這個是最搞笑的」、「這美景配上這對母子形成強烈對比」、「謝謝版主，版主們心地善良，耽誤自己上山時間勸阻他們，又專業地着他們不適合繼續上山」、「最重要1句，風景這麽美，吵架沒意義，正！」。

該對母子遊客於富士山山邊爭執，其間互相拉扯，男方更一度把女方按倒地上。圖／截自影片 該對母子遊客於富士山山邊爭執，其間互相拉扯，男方更一度把女方按倒地上。圖／截自影片

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文章授權轉載自《香港01》