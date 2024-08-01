擔心顧客集體腹瀉 江蘇廚師竟在菜中下止瀉藥

中國大陸江蘇南通崇川區，觀音山花園大酒店的廚師，日前被員工舉報在菜餚中添加止瀉藥，預防顧客腹瀉。

7月30日，崇川區市場監督管理局通報稱，2023年9月接獲相關舉報，經查，涉事酒店已被吊銷《食品經營許可證》並罰款，依法限制酒店經營者和相關責任人的從業資格。司法機關依法追究涉事者的刑事責任。

大陸媒體《讀特新聞》報導，2023年9月3日，江蘇省南通市12345市民熱線接到某酒店員工舉報稱，酒店在菜餚中添加止瀉藥「硫酸慶大霉素」。

該藥是一種抗生素、處方藥，用於治療特定類型的細菌感染。常見的副作用包括腎功能損害、聽力損失、前庭功能失調等，長期使用慶大霉素或導致腸道菌群失調，引發二重感染。《食品安全法》第38條明文規定，生產經營的食品中不得添加藥品。

執法人員突擊檢查，在酒店後廚垃圾桶提取已使用的硫酸慶大霉素注射液4盒，在廚師長辦公室查獲未使用的注射液101盒，並在現場調取菜單及對菜餚取樣。經權威機構檢測，在酒店後廚提取的菜餚樣本及抽取的未開封注射液內，均檢測出慶大霉素成分。

經查，2023年以來，該酒店廚師長沙某、廚師付某在雞汁燴花膠、雞汁燴蹄筋等多款菜餚中，按照十桌一盒（相當於每桌一支）的標準添加硫酸慶大霉素注射液，累計售出添加藥物的燴菜1612份，銷售金額77376元人民幣（約新台幣350659元）。

2023年11月10日，南通市崇川區檢察院以涉嫌生產、銷售有毒、有害食品罪，對沙某依法批准逮捕。2024年2月19日，該院對沙某、付某提起刑事附帶民事公益訴訟，請求判令二人連帶承擔銷售總額3倍的懲罰性賠償金232128元人民幣（約新台幣1051978元），並在省級以上媒體公開賠禮道歉。

4月23日，法院一審宣判，兩名被告人因犯生產、銷售有毒、有害食品罪，分別被判囚2年及1年半，宣告緩刑，並罰款共16萬元人民幣（約新台幣725079元）。目前，兩人已在媒體公開賠禮道歉，懲罰性賠償金已全部執行到位。

另外，本案的硫酸慶大霉素全部購自某連鎖大藥房的同一家門店，酒店雜工張某每次至少購買10盒，但未提供醫生處方。藥店未憑處方銷售處方藥的行為，違反國家關於藥品分類管理規定。經查，涉案的連鎖藥房的多家門店長期違規銷售硫酸慶大霉素注射液。

2024年1月31日，檢察機關依法向市場監管部門制發檢察建議，督促對相關違法行為依法作出行政處罰。最終，涉案酒店被罰款118萬餘元（約新台幣5347629元），吊銷其《食品經營許可證》，對沙某、付某及其他2名酒店經營負責人，作出終身或5年內不得從事食品生產經營管理工作的行政處罰，並將涉案酒店和前述4人列入嚴重違法失信名單。

市場監管部門開展的全面摸排與專項整治行動已覆蓋餐飲企業335家、藥品零售企業508家，責令120家藥房門店進行整改。

延伸閱讀：

農夫山泉事件｜消委會道歉 內地網民評價兩極：喝點水都這麼難嗎

百歲山回應消委會報告 指產品符合標準 批部分港媒報道嚴重失實

文章授權轉載自《香港01》