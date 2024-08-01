廣東商場再傳攀岩項目意外 女童高空砸地留下大灘鮮血
廣東肇慶市商場「吾悅廣場」7月30日發生一起意外，一名女童在商場室內攀岩時，因不明原因從高處掉落，砸在了地板上，當場發出巨大聲響。
事發地點在廣東肇慶市的吾悅廣場，根據網傳影片顯示，當時室內攀岩場周遭有許多大人小孩，正在看著攀岩進行，一名女童卻突然從高空墜落，並且沒有落在軟墊上，而是直接砸在地板上。
一名目擊者在表示，在救護車抵達之前，女童開始輕微抽動，接著失禁、嘔吐，等到被帶走時，才發現地上有一大灘血。目前警方與商場對於事件都沒有回應。
事實上，廣東省6月也才發生一起商場室內攀岩意外，一名男童在即將攀爬到攀岩場最高處時，卻突然重墜。事後判斷是安全繩斷裂導致，男童因此骨折。
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文章授權轉載自《香港01》
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