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廣東商場再傳攀岩項目意外 女童高空砸地留下大灘鮮血

香港01／ 撰文／許祺安
攀岩示意圖。圖／ingimage
攀岩示意圖。圖／ingimage

廣東肇慶市商場「吾悅廣場」7月30日發生一起意外，一名女童在商場室內攀岩時，因不明原因從高處掉落，砸在了地板上，當場發出巨大聲響。

事發地點在廣東肇慶市的吾悅廣場，根據網傳影片顯示，當時室內攀岩場周遭有許多大人小孩，正在看著攀岩進行，一名女童卻突然從高空墜落，並且沒有落在軟墊上，而是直接砸在地板上。

一名目擊者在表示，在救護車抵達之前，女童開始輕微抽動，接著失禁、嘔吐，等到被帶走時，才發現地上有一大灘血。目前警方與商場對於事件都沒有回應。

事實上，廣東省6月也才發生一起商場室內攀岩意外，一名男童在即將攀爬到攀岩場最高處時，卻突然重墜。事後判斷是安全繩斷裂導致，男童因此骨折

延伸閱讀：

有片｜廣州商場攀岩項目出事　男童由高處跌落斷腳　安全繩疑斷開

武漢室內攀岩項目安全繩斷裂　男童高空墮下送院

文章授權轉載自《香港01》

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