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張家朗奧運奪金新騙案！假冒劍神想1原因借錢 1句露破綻笑爆網友

香港01／ 撰文：布萊恩
有騙徒假冒「張家朗」之名發出詐騙短訊，指他正於巴黎奧運進行花劍比賽，還差20000新台幣才可把劍從儲物中取出，並附上PayMe號碼請求過數幫忙。（網上圖片）
有騙徒假冒「張家朗」之名發出詐騙短訊，指他正於巴黎奧運進行花劍比賽，還差20000新台幣才可把劍從儲物中取出，並附上PayMe號碼請求過數幫忙。（網上圖片）

香港隊「193劍神」張家朗在巴黎奧運男子花劍決賽奪得金牌。全城同賀之際，卻有騙徒趁機「抽水」詐騙，假冒「張家朗」之名發出詐騙短訊，稱還差5000人民幣（約5,400港元）才可把劍從儲物中取出，請求事主以PayMe過數，承諾會把賽馬會得獎基金分一成予事主。

不過大批網友一看已知是詐騙短訊，列出「用人民幣」是破綻，笑爆「Why人民幣？」、「武器要付費解鎖？使不使要多50萬升到+15？」，又提醒其他網民切勿受騙，「（短訊）騙你的」。

張家朗在巴黎奧運男子花劍決賽，勇挫意大利劍手馬奇（Filippo Macchi），再奪金牌衛冕成功，是香港歷史上首位連續兩屆都奪得金牌的運動員，也是奧運史上第3位成功在男子花劍衛冕的運動員。

今年「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」加碼，張家朗於巴黎奧運奪得金牌，可獲得600萬元（約新台幣2400萬元）獎金。

張家朗獲金牌全城同賀，卻有騙徒趁機詐騙，假冒「張家朗」之名發出詐騙短訊，指他正於巴黎奧運進行花劍比賽，還差5000人民幣（約新台幣20000元）才可把劍從儲物中取出，並附上PayMe號碼請求過數幫忙。他又承諾之後會讓事主加入其「個人粉絲團」，並把賽馬會得獎基金分一成予事主。

大批網民一看已列出「用人民幣」是破綻，笑言「Why人民幣？」、「武器要付費解鎖？使不使要多50萬（約新台幣200萬元）升到+15？」、「關愛隊應該幫到你」、「如果有10個人過數，咁佢咪1蚊都冇囉（發達大計）」、「不使用劍嘅，用黑旋風就得啦」，又提醒其他網友切勿受騙，「（短訊）騙你的」。另有網友看到騙徒提供的手機號碼，質疑是「假膠」假冒詐騙短訊。

翻查資料，這類詐騙短訊時有出現，只是內容「換皮」。例如2018年足球世界盃時，就有騙徒假冒阿根廷隊的梅西，以簡體字表示「我是梅西（大陸譯名），我被賭球集團控制住了」，剛逃出但身無分文，找「有緣人」借回去路費5萬人民幣（約新台幣20萬元），並附上支付寶帳號，承諾會重謝及送贈「大力神盃（世界盃獎盃）」。

延伸閱讀：

張家朗巴黎奧運奪金牌／劍神原來很高！馬上看港男身高你算高還是矮？

張家朗奧運奪金／張家朗獎金+人工隨時有很高 比一般港人多很多倍

文章授權轉載自《香港01》

人民幣 巴黎奧運 詐騙 金牌

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