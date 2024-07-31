遊客景區停車竟遭村民威脅「不交錢就砸」 官方：已批評教育

近日，河南省鶴壁市淇濱區上峪鄉一景區被曝有村民向遊客索取「停車費」，甚至揚言「不交錢就砸車」，引起輿論關注。周二（30日）晚，當地鄉政府發布情況說明，稱已對該村民進行批評教育，涉事遊客也已經接受道歉，並對處理結果表示滿意。

日前，網友張先生發布影片，稱其在白龍廟景區遊玩時被村民索要停車費，對方還揚言不交錢就砸車。影片顯示，一名手持收款碼的老翁與影片發布者發生口角，並稱「不交錢就把車給你砸了」、「這是我的地」等。事件引發網友關注，有人認為老人言語過激，也有人表示希望了解事件全貌。

據張先生介紹，事發於7月17日，當時他和家人專程從外地到當地遊玩，到達目的地後遂將車停在村委會附近一處空地上，而現場並未設置任何停車場相關的標識。怎料，一位老翁衝上前讓他交停車費，說那是他的地，不交錢就把車砸了。經過一番爭執後，他趕到村委會，但沒找到人，隨後只好駕車返程，也沒有交錢，而離開時，雙方還發生了拉扯。

事後，他氣憤難平，撥打12345熱線投訴，但遲遲未獲聯繫。到了24日，熱線工作人員終於告訴他，相關部門已經給予了回覆，並對當事村民進行了批評教育。不過，由於自始至終都沒有任何人主動聯繫反饋情況，他感到不滿，選擇將影片上傳，又希望當地相關部門能夠重視，避免再次發生此類的事，影響遊客體驗。

周二，鄉政府發布情況說明，指關注到相關消息後，當地立即進行了核實，事發地屬當事村民的曬糧場地，已對該村民進行批評教育，遊客張先生也已經接受道歉，並對處理結果表示滿意。文中還提到，上峪鄉坐落在太行山下，山清水秀，當局將舉一反三，全力提升服務質量，誠邀大家現場體驗山水樂趣。

鄉政府工作人員又指出，經了解，遊客張先生停車處是當事村民自家土地，可能村民情緒有些激動，村裏已對該村民進行了教育，並安排村委會負責人聯繫張先生說明情況。

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文章授權轉載自《香港01》