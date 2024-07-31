爸爸姓「白」幫女兒取1名字好詩意 上學卻讓全班師生大笑

父母幫孩子取名字通常都有涵義，無非就是希望孩子未來的成長發展能像名字所表達的意思一樣，也因此爸媽都會絞盡腦汁，希望能取一個最符合孩子的名字。不過在中國大陸有一對夫妻，幫女兒取的名字卻鬧出了笑話，讓他們不得不改名。

根據《搜狐網》報導，一對夫妻甫獲千金，想說要幫女兒取一個好聽又有詩意的名字，還不會跟別人撞名，因此費盡心思。報導中寫道，因為夫妻倆感情很好，老公希望幫女兒取的名字裡面，能把老婆的姓氏也放進去，藉此見證夫妻倆「愛情結晶」。

因為老公姓「白」，老婆姓「舒」，於是便把女兒取名「白念舒」。這個名字乍聽之下非常文雅，寓意也很深厚，孰知就在女兒上了小學，老師點名念到「白念舒」時，卻忍不住笑了出來，班上同學也跟著老師一起笑，因為念起來就很像「白念書」，在學校這個學習的地方就似乎有點矛盾。

女兒難過地回家跟爸媽抱怨，還表示不想去上學了，雖然夫妻倆不以為然，但考慮到孩子年紀還小，為了維護她的情緒，便改名叫作「白亦舒」。