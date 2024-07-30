遭飆罵「裝瘋賣傻、動也不動」 陸護士疑不堪職場霸凌跳湖輕生

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香港01／ 許祺安
大陸陝西一護士因不堪職場霸凌跳湖自盡，該護士的母親爆料稱，她的女兒被科室護士長長期言語攻擊，醫院更包庇護士長，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
大陸陝西一護士因不堪職場霸凌跳湖自盡，該護士的母親爆料稱，她的女兒被科室護士長長期言語攻擊，醫院更包庇護士長，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

據陸媒報導，中國大陸陝西一護士因不堪職場霸凌跳湖自盡。該護士的母親爆料稱，她的女兒在西安市兒童醫院工作，是一名皮膚科導醫護士（門診窗口），其科室護士長長期對我女兒言語攻擊，欺辱打壓，微信群公開辱罵，導致她女兒輕生自殺，醫院更包庇護士長。目前當地的衛健委則稱責令兒童醫院正在處理此事。

據該名護士家屬提供的對話截圖可以看出，護士長王阿會時常批評該名護士「你是不是裝瘋賣傻？你知不知道你今天上啥班？」、「從早上到現在你的凳子是黏膠水了嗎？你一動不動」，該名護士也時常向朋友說道自己在工作時常常挨罵，感到很委屈。

該名護士的母親則批評，陝西西安市兒童醫院將當事人護士長王阿會藏起來，拒不露面，醫院領導管理失責，院方推託責任，概不負責，實在天理難容。此外，事發至今醫院沒有任何表態，老百姓維權實在太難。

護士的母親爆料稱，她的女兒被科室護士長長期言語攻擊，導致她女兒輕生自殺。圖／擷自《中國新聞周刊》
護士的母親爆料稱，她的女兒被科室護士長長期言語攻擊，導致她女兒輕生自殺。圖／擷自《中國新聞周刊》

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文章授權轉載自《香港01》

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