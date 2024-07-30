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半件衣服染紅...2歲童遭圓桌砸臉「幾乎毀容」 上海喜來登：無安全隱患

香港01／ 孫聖然
近日，一名2歲男童入住大陸上海崇明由由喜來登酒店（Sheraton）時，遭傾倒的三腳圓桌砸中兩眼間、近乎毀容。圖／擷自《南方都市報》
近日，一名2歲男童入住大陸上海崇明由由喜來登酒店（Sheraton）時，遭傾倒的三腳圓桌砸中兩眼間、近乎毀容。圖／擷自《南方都市報》

近日，一名2歲男童入住中國大陸上海崇明由由喜來登酒店（Sheraton）時，遭傾倒的三腳圓桌砸中兩眼間、近乎毀容。男童家長表示，酒店方面拒不承認此事為安全責任事故。

酒店相關負責人回應，暫未與家長就賠償方案協商一致，目前仍在溝通當中，「我們確認在正常使用下，此圓桌對於入住客人（包括兒童）並無安全隱患。」

據《紅星新聞》報導，詹先生表示，7月6日，他與妻子、2歲兒子入住大陸上海崇明由由喜來登酒店（以下簡稱「喜來登」）親子房型期間，房間內的三腳圓桌被兒子輕觸即發生意外傾倒，圓桌邊緣及圓桌上厚重玻璃直接砸在孩子兩眼之間，傷口長達近3公分，鮮血染紅半件衣服。

詹先生說，給兒子傷口清創縫針時，「三個大人死死按住，小孩哭得撕心裂肺。之後晚上睡覺經常會驚醒大哭。」

詹先生認為，酒店親子房放置三腳圓桌存在很大的安全隱患，重心容易失衡，輕壓圓桌邊緣即會歪倒，且圓桌及桌上玻璃均未固定。

詹先生稱，事發後他進行多次投訴，「酒店方推諉扯皮，始終不認為此事系安全責任事故，且拒絕出具傷情鑑定委托書。」孩子醫療費等支出已超過人民幣5600元（約新台幣2.5萬元），而酒店的理賠方案是補償人民幣3800多元（約新台幣1.7萬元），詹先生對此並不認可。

直至周一（7月29日），喜來登有關負責人回應事件稱，對於兒童在房間內受傷事件，酒店深表遺憾。喜來登一直非常關注兒童的傷勢和恢復情況。此前已經和保險公司制定了一個賠償方案，但遺憾的是暫未與家長就此賠償方案協商一致。目前仍在與家長溝通當中。

而針對房間內三腳圓桌的安全問題，酒店已積極配合當地警方完成了房間的檢查，警方未對三腳圓桌提出安全方面的質疑。酒店工程總監也表示，「我們確認在正常使用下，此圓桌對於入住客人（包括兒童）並無安全隱患。」

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文章授權轉載自《香港01》

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