博士生花30萬元請「槍手」代寫論文 因未過審告上法庭要求退錢

臨近畢業季，大陸某高校博士生小李（化名）在一間經營「論文修改」的網店，以7.5萬元（人民幣，下同。約新台幣30萬元）委托其完成畢業論文，但論文未通過導師審核，小李遂將代寫公司告上法庭，要求退還全部費用。

法院審理後認為，原、被告之間的合約應當認定為無效，部分支持小李退還37500元費用。

《紅星新聞》報導，小李在網上咨詢一間經營「論文修改」的網店，該店客服表示可提供「論文代寫」服務。小李表明自己已經寫了初稿，需要對方將論文修改至提交盲審，並要求在2023年11月底完成。

雙方溝通後簽訂《論文寫作協議》，約定由該公司為小李修改一篇博士論文，共計5.5萬元（人民幣，下同。約新台幣22萬元），並安排寫手老師根據修改意見修改全文，修改次數不限，直到滿意為止。

協議簽訂後，小李先支付3萬元（人民幣，下同。約新台幣12萬元）定金。隨着論文不斷修改，寫手認為已變成重寫論文，遂提出加錢，小李向寫手支付2萬元（人民幣，下同。約新台幣8萬元）。2023年12月1日，小李向該公司支付尾款2.5萬元（人民幣，下同。約新台幣10萬元）；12月27日，該公司向小李發送最後一版修改論文。

隨後，小李主張該論文因質量差未通過導師審核，致使無法提交盲審，故向該公司主張要求退還所有費用，並將對方告上法庭。

成都市青羊法院審理後認為，論文修改是論文寫作過程中的必備環節，論文修改能力也是學位申請人的必備能力之一，案涉論文的修改不限於語言表達、論文格式等形式修改，更涉及論文結構、內容等實質性修改，原、被告的上述行為違反學術誠信和公序良俗原則，故原、被告之間的合約應當認定為無效。

關於原告要求被告全額退還費用的訴訟請求。原、被告對於合同無效均有過錯，故依據《民法典》第一百五十七條，依法予以調整，部分支持37500元（人民幣，下同。約新台幣15萬元）。關於資金佔用利息，由於案涉合約無效，原告主張資金佔用利息於法無據，法院不予支持。

法官認為，代寫論文的行為違背社會公序良俗，屬於無效法律行為。同時，代寫論文被教育部明確認定為「學術不端」行為並嚴厲打擊，對參與購買、代寫論文的學生給予開除學籍處分；已獲得學歷證書、學歷證書的，依法予以撤銷。

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文章授權轉載自《香港01》