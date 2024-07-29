湖北外賣員遭保安鎖腳當狗拴 網批：底層互害

近日有網友在社交媒體發布影片，內容顯示一名外賣員進入屋苑送外賣，卻被保安員鎖腳。畫面幾經流傳，引來網上一片罵聲，抨擊「這是把人當狗拴，太不尊重人了」、「限制人身自由屬於違法」、「底層互害」。

大陸媒體《黑龍江日報》報導，事發地為湖北武漢光谷匯景小區，事發時間是7月23日。一位當地的外賣員表示，他在騎手群裡看到了那段影片，顯示一名穿著外賣騎手服裝的男子的左腳腳踝被一個有長柄的工具夾住，而這個工具握在一名穿著疑似保安制服的男子手中。那名疑似保安的男子稱「他闖崗啊」。影片拍攝者回應，「他闖崗你也不能這樣對待人」，並讓那名被夾住的外賣員報警。

據報導，武漢光谷匯景小區的物業服務企業是武漢市萬科物業服務有限公司，該公司一位工作人員發布了此事的情況說明：為維護小區正常的公共秩序，為小區居民創造一個安全、舒適的居住環境，小區出入口實行登記制度（可使用QR code掃碼登記），外來人員需要辦理登記方可進入小區。

針對網上說的事情，起因為美團外賣員進入屋苑時不配合進行登記，經過保安員勸阻後依然選擇闖崗進入屋苑，保安員為了避免與外賣員發生衝突，使用了安全工具來制止外賣員進入，希望外賣員登記後進入小區。

據了解，目前外賣員及保安員雙方已達成和解，對於彼此存在問題都相互表達了歉意。

對此，北京張鐵雁律師事務所律師宋書國表示，屋苑保安員沒有執法權，其用工具控制外賣員的做法侵犯了他人的人身權，涉嫌違法。

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文章授權轉載自《香港01》