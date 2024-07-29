快訊

從出獄到出賽：有性侵前科的荷蘭沙排奧運選手，引發國際輿論爭議

奧運柔道／不敵24歲塞爾維亞好手 連珍羚連兩屆16強止步

中秋恐無蚵可烤…颱風重創彰化蚵田 蚵農心淌血盼現金救助

公屋戶拆牆拆門豪裝潢... PO照片惹轟動 網友列3罪狀：至少需XX萬還原

香港01／ 撰文：布萊恩
帖文引來網民熱議，列出這單位裝修至少犯了3宗「罪」，包括「拆門」、「拆牆」、「電線入牆」。（Facebook群組「公屋討論區」）
帖文引來網民熱議，列出這單位裝修至少犯了3宗「罪」，包括「拆門」、「拆牆」、「電線入牆」。（Facebook群組「公屋討論區」）

公屋裝修要遵守規矩。有港男於公屋群組發布公屋單位裝修前後對比圖，見到包括拆牆拆門等，有不少改動地方。網友看後議論紛紛，有人就歸納出至少犯了3宗「罪」，直指「自己提供罪證，祝你好運！」、「準備巨額復原吧」、「妳看著很快會讓房署收回公屋」、「最好預定至少160萬給房署才好搬走」；不過也有網友表示，戶主裝修前或已申請，未必有問題。

該港男於Facebook群組「公屋討論區」發布公屋單位裝修前後對比圖，簡單留言「裝修前後」。

從照片見到，該公屋單位裝修前結構與一般公屋單位無異，而裝修後，明顯見到中間的牆及門被拆走打通，變成一個無「阻隔」單位，洗手盆等水龍頭位等位置亦有改動。

貼文引來網友熱議，列出這單位裝修至少犯了3宗「罪」，包括「拆門」、「拆牆」、「電線入牆」，直指「自己提供罪證，祝你好運！」、「收返張相先，你曬命之前研究下條例先……做人唔好咁低b」、「恭喜你呀，買斷就無所謂，租的你最好預定至少40萬給房署才好搬走」、「準備巨額復原吧」、「師兄你拆的多野，你看著很快會讓房署收回公屋」。

不過也有網友表示，戶主裝修前或已申請，未必有問題，「其實評論前，麻煩check下例先，我才幫客人完成一個單位，是可以申請清拆的，我也有房署的批准書」、「如果是結構牆就拆不得，非結構牆要入紙申請先可改動，而這戶的家事屬於後邊一種」。有網友估計戶主可能已買下單位，惟有網友認出涉事單位是荃灣梨木樹邨，該邨暫未列入房委會租置公屋計劃，意味只能租不能買。

另有網友估計這單位裝修費至少需要數十萬元，認為應把公屋裝修費用列入公屋富戶申報範圍，「而家人住公屋，真的是閒閒地就花2、30萬裝修，有錢到」、「應該將公屋裝修費加入富戶資產申報項目内」。

早前有公屋住戶分享公屋還原價目表，當中列出多項收費，主要分成「必須由房署拆除或還原」及「戶主可自己還原」兩類，其中較貴的包括還原實心廚房門叫價逾4200元（約新台幣16800元）、更換廁所面板連洗水面盆及配件要逾6200元（約新台幣24800元）。

據房署資料，公屋租戶未經署方書面同意，不得在單位安裝任何固定裝置、間隔或其他架設，亦不可拆除單位內的原有固定裝置或設備，公屋固定裝置分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆，如租戶曾進行裝修或改裝工程，退回時必須自費還原，包括所有固定裝置及設備恢復原狀、拆除加建的固定裝置及設備、清走所有家具、雜物及垃圾。

現時公屋戶遷出，房委會派人勘察，以評估及決定可保留、維修或更新的項目。如租戶自行安裝的裝置狀況良好，例如廚房掛牆碗櫃、浴室座廁等，一般會容許保留毋須還原，供新租戶使用。如新租戶希望保留加裝的設施，日後需自行承擔該裝置的維修保養責任。

延伸閱讀：

公屋輪候2年即首派畢業 23歲港女1原因極速上樓惹議：最好禮物！

新移民婦拍片曬大埔公屋豪裝單位 網友舉報1設施違規後續慘了…

文章授權轉載自《香港01》

廁所 廚房

相關新聞

湖北外賣員遭保安鎖腳當狗拴 網批：底層互害

近日有網友在社交媒體發布影片，內容顯示一名外賣員進入屋苑送外賣，卻被保安員鎖腳。畫面幾經流傳，引來網上一片罵聲，抨擊「這是把人當狗拴，太不尊重人了」、「限制人身自由屬於違法」、「底層互害」。

公屋戶拆牆拆門豪裝潢... PO照片惹轟動 網友列3罪狀：至少需XX萬還原

公屋裝修要遵守規矩。有港男於公屋群組發布公屋單位裝修前後對比圖，見到包括拆牆拆門等，有不少改動地方。網友看後議論紛紛，有人就歸納出至少犯了3宗「罪」，直指「自己提供罪證，祝你好運！」、「準備巨額復原吧」、「妳看著很快會讓房署收回公屋」、「最好預定至少160萬給房署才好搬走」；不過也有網友表示，戶主裝修前或已申請，未必有問題。

不管紅燈狂擺拍！陸客一家大小站路中央「擺pose」 港人傻眼：警車喊停才不拍

馬路如虎口，但竟然還會有人無視交通燈號，施施然站在馬路中心拍照？最近有網友分享所見所聞，指日前目擊一家大小的大陸旅客，明知行人過路處已轉紅燈，而且周遭的路人提醒返回行人道…

女生搭地鐵被偷拍下半身！大叔聲援偷拍者狂罵受害女：哪點漂亮？

旁觀者加把口都要看場合。中國大陸日前瘋傳影片，南京地鐵有女生發現自己被男乘客偷拍下半身，挺身質問後對方承認偷拍及道歉，未料有坐著的大叔為偷拍者護航，大聲批評女受害人長得不漂亮，「你別好像覺得自己了不起一樣」、「隨便找個女人都比你強100倍，你覺得你哪點好了？哪點漂亮」，和女生展開罵戰。大叔批評女生「得理不饒人」，「公眾場合拍張照片有什麼大不了的」，憑她的外表，自己是連一眼都不會看，女生事後報警。

成都「神射手」紅了...彈弓遠距清除福壽螺 一票人大讚：米開朗擊螺

原生於南美洲的福壽螺在中國屬於外來入侵物種，因其繁殖速度快、食性廣又大，難以徹底撲滅，嚴重影響水生生物多樣性和生態穩定。...

男性也能懷孕？陸醫院研發「人造子宮」 胎羊在母體外活了90分鐘

中國醫學團隊近日完成了第四次「去ECMO化人造子宮動物實驗」，讓胎羊在母體外存活達90分鐘，為世界首個成功案例。該團隊成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。