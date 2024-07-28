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不管紅燈狂擺拍！陸客一家大小站路中央「擺pose」 港人傻眼：警車喊停才不拍

香港01／ 撰文／朱利安
最近有網友分享所見所聞，指日前目擊一家大小的大陸旅客，明知行人過路處已轉紅燈，而且周遭的路人提醒返回行人道，還要堅持「擺pose影相」。圖僅示意，非新聞當事人。新華社
最近有網友分享所見所聞，指日前目擊一家大小的大陸旅客，明知行人過路處已轉紅燈，而且周遭的路人提醒返回行人道，還要堅持「擺pose影相」。圖僅示意，非新聞當事人。新華社

馬路如虎口，但竟然還會有人無視交通燈號，施施然站在馬路中心拍照？最近有網友分享所見所聞，指日前目擊一家大小的大陸旅客，明知行人過路處已轉紅燈，而且周遭的路人提醒返回行人道，還要堅持「擺pose影相」，直至後來有警車駛經過，並喊話停止拍照，相關旅客才回到行人路上。

該名樓主於社交平台Threads分享，表示早前在旺角鬧市，看到1名大陸中年女子與其小朋友，竟在行人過路處的馬路中心「擺pose影相」，而當時行人燈號已轉為紅燈，「這些車在後面開過來」。樓主續指，不少途人見狀都着該一家大小回到安全位置，但對方毫不理會，直至後來有1輛警車駛至，需要警員「喊話」停止拍照，眾人才返回行人路，「這麼巧有輛警車駛過，員警開mic叫他們不要拍照才縮回去，神經病，也不知道拍什麼東西」。

樓主又上傳2張照片，顯示1名身穿粉紅色連身裙的女子，與3名小朋友在旺角一交通繁忙的十字路口拍照，女子張開左右手「大擺Pose」，另一白衣女子為他們拍照，此時1輛警車響號駛至，下一張照片則顯示他們疑似準備走回行人路。

不少網友紛紛批評涉事旅客，「重點是他們是妄顧道路、自身及他人安全，無視旁人勸喻，執法者只有口頭警告」、「旺角可變回來做行人專用區了」、「站馬路妨礙地球轉動」、「他們在大陸才不敢做，計程車不讓你，在香港覺得這些司機善良了」、「最近在尖沙咀已經目睹兩次大陸遊客拖家帶口闖紅燈，好運的Uber停得快，他們難道看不到沒人過馬路，看不到車轟轟聲地衝？」、「為什麼不拉他們每人罰兩千塊？香港人就抓又要罰」。

不過，也有人留言指許多港人有同樣問題，或者到其他國家旅遊時不顧當地人感受，隨處停下拍照，「再X了很多香港人妨礙道路拍婚紗照」、「日本人也不明白香港人為什麼去鐮倉高校前拍照，有什麼好拍？」

由 @isabellathatgirll 發佈
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文章授權轉載自《香港01》

警車 香港

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