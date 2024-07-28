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女生搭地鐵被偷拍下半身！大叔聲援偷拍者狂罵受害女：哪點漂亮？

香港01／ 撰文：李納德
有女乘客為受害人抱不平，大叔續說自己連一眼都不會看受害人。（微博影片截圖）
有女乘客為受害人抱不平，大叔續說自己連一眼都不會看受害人。（微博影片截圖）

旁觀者加把口都要看場合。中國大陸日前瘋傳影片，南京地鐵有女生發現自己被男乘客偷拍下半身，挺身質問後對方承認偷拍及道歉，未料有坐著的大叔為偷拍者護航，大聲批評女受害人長得不漂亮，「你別好像覺得自己了不起一樣」、「隨便找個女人都比你強100倍，你覺得你哪點好了？哪點漂亮」，和女生展開罵戰。大叔批評女生「得理不饒人」，「公眾場合拍張照片有什麼大不了的」，憑她的外表，自己是連一眼都不會看，女生事後報警。

大叔言論令網友傻眼，甚至質疑他是否和偷拍者是同夥，「你讓員警查查他倆都有沒有前科」。

陸媒報導，南京1名女生搭地鐵時透過反光玻璃，發現被1名男乘客偷拍下半身，她挺身對質，對方承認偷拍並道歉。未料車上有穿短褲著拖鞋的大叔突然介入，怒斥女受害人「女人味沒女人味什麼都沒有，你別好像覺得自己了不起一樣」。現場有人勸阻，但該大叔未有住口，繼續鬧「隨便找1個女人都比你強100倍，你覺得你哪點好了？哪點漂亮」。

畫面一轉，大叔身旁乘客已離去，他繼續談論事件，認為如果他是偷拍者，「我連道歉都不道歉的」、「偷拍有什麼大不了的？你拍我嘍，是吧，你隨便拍」，再次反問「公眾場合拍張照片有什麼大不了的，太把自己當一回事了」。受害女生聞言大怒，「我太把自己當一回事了嗎？」，大叔即叫對方隨便拍攝他的容貌，女生氣極指：「因為你出言不遜，我為什麼不能拍你。」

大叔還擊，再指責女生是「得理不饒人，人家也給你道歉了」。有女乘客看不過眼，發聲指責大叔「你也知道我們有理啊」，大叔再度攻擊女受害人外表，「我多看你一眼都不多看你，因為你在這裡都算不上出類拔萃，不要說拍，我看都不會看你一眼」。

女受害人傻眼反問「誰希望你看，女孩出來是讓你看的？你家有沒有女性？不是你在這拱火需要這樣子嗎？我也沒見過你這樣男的」。大叔叫女生收聲「別在這吵呀」，最後有和事佬介入，影片就此作結。陸媒指，女受容人已就偷拍報案，目前已得到解決。

網友認為大叔言論離譜，「胖大爺還挺自戀的」、「女性在公眾場合合理維護自己權益的成本愈來愈高」、「跟她長啥樣沒關係，偷拍也有產業鏈，發到外網賺錢的、「他們只是怕他們沒片看，根本不在意是不是偷拍，畢竟他們覺得自己不會被偷拍」。

不少人甚至懷疑大叔「說不定一夥的」，「話多是吧，一起去警局，給你秀秀口才的機會」、「這個男人內心的猥瑣都不在乎地表露出來了。是個危險人物」、「這位語言侮辱人身攻擊也是可以報警的吧？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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