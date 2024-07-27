海鮮吃到飽？凱米過境海灘「整片生蠔」 福建居民提桶狂撈

湖南近日發生一宗離奇至不可思議的落水獲救事件，一名女子在開車返家途中不慎墜入池塘，被當地一名7旬老翁救起。事後女子談起25年前小時候亦曾在同一池塘遇險獲救，不料對照相關細節下發現，2次在同一池塘救起這名女子的竟是同一位村民...

2024-07-27 08:39