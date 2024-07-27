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海鮮吃到飽？凱米過境海灘「整片生蠔」 福建居民提桶狂撈
颱風「凱米」周四（25日）晚間7時50分，在中國大陸福建登陸。颱風過境後，福建的海灘上出現大量生蠔，吸引附近居民組團趕海。
據《環球時報》報導，大陸福建福州的海灘，在颱風過境後吸引不少居民前往趕海，原因竟是這裡出現大量生蠔。現場畫面顯示，海灘上的生蠔密密麻麻，有人帶網捕撈，更有人提桶前往。
有目擊者表示，「風大浪大漁獲越多，但這是有危險的，本地人知道如何規避，建議外地人最好不要去參與。」
對此，大陸福建泉州警方還特意提醒，「颱風過境後，危險並沒有完全解除，海邊風大浪大，特別注意此次災害。」
新聞一出，引起大陸網友討論，「風浪越大魚越貴！」、「本地人還不夠吃呢」、「有的人不懂，真挺危險的」、「這不是開玩笑，確實颱風過後的海邊挺危險的」、「沒到過海邊的真不知道海浪的危險，上次去沙灘玩2個小時，參與救3個人，一個大人兩個小孩」。
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文章授權轉載自《香港01》
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