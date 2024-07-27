湖南女子開車墜入池塘獲救…時隔25年2次落水 竟被同一人救起
湖南近日發生一宗離奇至不可思議的落水獲救事件，一名女子在開車返家途中不慎墜入池塘，被當地一名7旬老翁救起。事後女子談起25年前小時候亦曾在同一池塘遇險獲救，不料對照相關細節下發現，2次在同一池塘救起這名女子的竟是同一位村民。
陸媒《快科技》報導，近期在湖南益陽發生了一宗令人矚目的事故，一名女子在獨自開車回家途中不慎隨車墜入池塘。然而幸運的是，同村一位71歲的老先生及時發現了這一情況，他急忙返回家中取來鐵鎚，毫不猶豫地跳入池塘並破窗成功救出了女子。
但是難以置信的是，事後2人在談話交流中得知，這位女子曾在25年前小學一年級時期曾在同一池塘中遇險，當時也是這位老先生第一時間將她救出。事隔25年的2次落水竟被同一人救起，這種巧合實在不可思議。事件也迅速在網上傳開，吸引了眾多網友的關注。
許多網友紛紛在微博上留言表示，「71歲高齡身體還如此健碩，實在令人敬佩」、「老爺子真是如同神一般的存在」、「父母賜予我們生命，但這位大爺卻救了你2次，他是值得你一生感激和報答的恩人」，也有網友奉勸女子不要再遇險，「畢竟爺爺年事已高，可能無法再次救助妳了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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