太原科技大學教師遭妻子實名舉報家暴、性騷擾女學生 校方徹查

近日，一名女子實名舉報其丈夫，即太原科技大學車輛與交通工程學院教師楊志軍涉嫌家暴、性騷擾女學生及出版不雅詩集。周五（26日），太原科技大學發布聲明稱，指學校高度重視，已經成立了工作組，正在積極進行調查核實。

據女子展示的聊天截圖顯示，楊志軍向女學生稱：「你愛我嗎？為我吃苦不後悔麽？你盡妻子的責任？你對我忠貞不二麽。」此外，楊志軍所著詩集《鍋爐房上的信號旗》中，不乏一些不雅內容。該詩集作者簡介顯示，楊某某1971年12月生，現為太原科技大學交通與物流學院教師，主要從事物流技術與裝備、複雜系統建模與仿真、物流系統建模與仿真的教學及科研工作。

楊妻向媒體透露，她平時自己帶著2個孩子長期住在武漢，楊志軍則在太原生活。寒暑假相聚時，她和孩子總會遭到對方毆打辱罵，長期生活在恐懼之中。她已向法院申請人身保護令，目前離婚糾紛案在進行中。據太原科技大學車輛與交通工程學院2020年12月發布的一份獲獎公示顯示，楊志軍獲得「優秀指導教師」稱號。

周五，太原科技大學發布聲明稱，針對近日網路上涉及該校教師楊志軍的有關訊息，學校高度重視，已經成立了工作組，正在積極進行調查核實；並強調學校始終高度重視師德師風建設，對師德失範行為「零容忍」，一經查實將依規依紀嚴肅處理。

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文章授權轉載自《香港01》