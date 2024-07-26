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新車自燃廠家卻先撬車標而非救火？極狐汽車認處理不當致歉

香港01／ 撰文：陳進安
廠家工作人員到達現場後，首先做的竟不是滅火救援，而是拆車標。（津雲新聞）
廠家工作人員到達現場後，首先做的竟不是滅火救援，而是拆車標。（津雲新聞）

近日，浙江杭州一輛由租賃公司購入僅2個月的極狐新車在行駛中發生自燃，然而，北汽極狐廠家工作人員到達現場後，首先做的竟不是滅火救援，也不是排查自燃事故原因，而是拆車標、蓋車衣，工作人員甚至將身上的工作服反穿以隱藏品牌商標。周四（25日），極狐汽車發布情況說明，就事故處理過程中，工作人員不當的處理行為致歉。

事件中自燃的車型為極狐汽車阿爾法S，其於2021年4月上市，定位為中大型純電轎車，售價區間為25.19萬至34.49萬元（人民幣．下同。約新台幣100.76萬元至137.96萬元）。

針對事故，極狐汽車表示，已配合消防部門在第一時間撲滅火災，現場未造成人員傷亡。經現場初步勘查並結合後台數據發現，火災發生前車輛動力電池電壓、溫度和絕緣等數據正常。火災撲滅後，車輛動力電池未發現異常，無燃燒跡象。消防部門正在調查具體火災原因，公司將第一時間公布鑒定結果。

近年，新能源汽車保有量基數迅速攀升，而起火事故也愈發頻繁。數據顯示，6至8月均為明顯高發期。

對於工作人員的行為引發公眾強烈反感，極狐汽車在說明中回應稱，在事故處理過程中，由於工作人員不當的處理行為，給車主和廣大關心極狐的朋友帶來了非常不好的感受，極狐汽車在此表示真誠的歉意。

資料顯示，極狐汽車是北汽藍谷旗下高端智能新能源汽車品牌，品由北汽藍谷與全球知名豪華車製造商麥格納（Magna）在華合資公司藍谷麥格納生產。北汽藍谷是由北京汽車集團有限公司控股的上市公司，其子公司北京新能源汽車股份有限公司創立於2009年，是中國首家獨立運營、首個獲得新能源汽車生產資質的企業。2018年9月27日，通過重大資產重組，北汽藍谷成為國內新能源汽車第一股。

然而產銷信息顯示，今年6月，北汽藍谷共計銷售汽車9574輛，去年同期則為1.12萬輛；2024年上半年累計銷售2.8萬輛，同比下滑20.4%。財報顯示，2020年至2023年，北汽藍谷分別虧損64.82億元（人民幣．下同。約新台幣259.28億元）、52.44億元（人民幣．下同。約新台幣209.76億元）、54.65億元（人民幣．下同。約新台幣218.56億元）和54億元（人民幣．下同。約新台幣216億元），近4年累計虧損超過了223億元（人民幣．下同。約新台幣892億元）。

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文章授權轉載自《香港01》

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