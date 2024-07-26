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女子炎炎夏日穿吊帶背心買水果 竟遭老婦當街說教：父母沒教育好

香港01／ 撰文：許祺安
原po穿著吊帶背心被路過的老婦責罵。(影片截圖)
原po穿著吊帶背心被路過的老婦責罵。(影片截圖)

7月25日貴州貴陽，一名女子發影片稱自己外出時穿了一件吊帶背心，回家前蹲在路邊買桃子時，被一名陌生老太拍肩膀指責，讓她以後外出要注意點，不要這樣子穿衣服，更吆喝路人一起來圍觀，老婦批評，穿成這樣就是父母沒教育好。據了解，7月25日貴州貴陽當天最高溫高達33℃。

事後女子回應稱，她覺得如果是私下說自己可能會注意換衣服，但是大聲吆喝就接受不了，「但凡妳悄悄的說，我都不會應妳的」，而且一開始她沒有和老人發生爭執，當老人拉著路人批評自己後，她才和老人發生口角的，一直到最後對方也沒道歉。

有網友認為現在大陸的穿衣風氣日漸保守，亦有網友分享炎炎夏日，穿著清涼真的舒服很多。亦有不少網友感嘆「封建餘孽，竟然尚存」。

網友看法:

10多年前大街上很多時髦女孩們都這樣穿啊，那會兒的夏季流行服飾也是吊帶為主，關鍵是大街上沒人認為不正常啊?

我穿吊帶，大嬸看了我一眼問，「你好熱嗎？」我看了滿頭大汗頭髮胸前背後腋下都漢濕的她，說「很涼快啊真的，要不妳也回家換一件」。

上大學時女生穿吊短袖短褲覺得很平常，後來出來工作我這樣穿那些大叔就諷刺我，我後來慢慢的也不穿了

老人思想封建，目的雖然可能是好心。

是不是忌妒人家身材好。

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文章授權轉載自《香港01》

女生 換衣服 老婦

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