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大媽偷走24罐瓶裝水 12公斤單手拎起就跑！網嘲諷：老當益壯

香港01／ 撰文／桃樂斯
中國一名大媽單手偷走重12公斤的瓶裝水。圖／擷取自微博影片
中國一名大媽單手偷走重12公斤的瓶裝水。圖／擷取自微博影片

老人的力氣果然不容小覷！中國有大媽於超市行竊，卻被監視器直擊整個過程。涉事大媽事發時趁四周無人，迅速抱起一組24罐的瓶裝水，再單手提著快步離開，健步如飛畫面震驚全網。

有人笑說自愧不如，「我提10斤貓砂都累」、「比我還強壯」，亦有人譴責大媽竊盜行為，「一輩子沒活成個人樣」、「不知道她的子女看到影片作何感想」。

超市老闆事後表示，被偷瓶裝水合共24斤（即12公斤），加上水不算昂貴，如果真有需要，送給她都可以，但偷竊舉動讓他很不舒服，「感覺店裡商品被她惦記着」。

綜合中國媒體報導，事發於7月11日湖北孝感市一小型超市，從超市老闆提供的監視器畫面可見，當時1名身材矮小、穿着紫色上衣的大媽悠哉悠哉步入店內，她四處張望，趁無人發現之際，迅速抱起一組24罐的瓶裝水，然後再單手提着，並未到收銀處付款，便快速往門口方向逃去。

事發當天超市人流較多，店員忙碌中未及時發現大媽異常行為，直至整理貨架時發現瓶裝水數量異常，查看監視器才發現遭竊，遂向警方報案。超市老闆表示，被偷瓶裝水共24斤（即12公斤），若該阿姨真的需要水，即使送給對方也無所謂，但就不滿對方進店「順手」拿走水的行為，「感覺店裡商品被她惦記着」。他續稱，其實水並不算昂貴，故在社區業主的群組中「提醒」阿姨前來付錢，但對方未出現，感嘆「人到晚年，還是需要為了子女的臉面著想」。

警方通過監視器，很快鎖定大媽身份，盤問中大媽一開始試圖抵賴，但面對監視器畫面，她最終承認偷竊一事。警方指，大媽行為已構成竊盜罪，但念在其偷竊物品價值不高，且為初犯，只對其進行批評教育，同時要求她退還所盜物品，以及支付罰款。超市方面，往後會加強內部管理，提高員工安全意識，以確保類似事件不再發生。

片段曝光引來網友嘩然，紛紛驚嘆大媽力氣與外表年齡不符，揶揄「老當益壯」，「這手眼身法步，優秀」、「24斤單手提起就跑」、「我提10斤貓砂都累」、「前一秒步履蹣跚，後一秒健步如飛」、「這樣還需要讓座嗎？比我還強壯」。

有留言批評大媽竊盜行為為老不尊，「一輩子沒活成個人樣」、「這種真無法理解，偷水又沉又不值錢，不缺錢吧當小偷？」、「不知道她的子女看到影片作何感想」、「印出來貼在門口，給她老姊妹看看」、「千萬別說你能送，因為她真好意思要」。有留言估計大媽是看中瓶子，「之前也有個類似大媽，把水全部倒了，把瓶子拿去賣」。

中國一名大媽單手偷走重12公斤的瓶裝水。圖／擷取自微博影片
中國一名大媽單手偷走重12公斤的瓶裝水。圖／擷取自微博影片

延伸閱讀：

天眼直擊！屯門老伯藥房連偷2部手機 極速手法震驚網民：好無恥

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文章授權轉載自《香港01》

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