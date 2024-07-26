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女子在廣州麥當勞感覺「褲管有異物鑽入」一摸竟是老鼠！還爬上大腿

香港01／ 撰文／林芷瑩
一名女子在廣州麥當勞用餐，遭老鼠爬進褲子裡。圖／擷取自影片
一名女子在廣州麥當勞用餐，遭老鼠爬進褲子裡。圖／擷取自影片

有廣州女網友表示，近日在麥當勞用餐時感到腳上有異物，她原以為是被昆蟲叮咬，未料她用手一捏，竟發現是一隻老鼠從褲腳鑽入再爬上大腿，最後在店經理和員工幫助下捉走老鼠。

麥當勞回應稱，涉事餐廳的公共區域正在施工，現已報備相關部門，將加強外部蟲害管控，並派專人聯繫處理此事。

廣東廣播電視台報導，事發於7月21日，從化新世紀廣場的麥當勞。據當事人表示，在麥當勞用餐時，有老鼠從褲腳鑽入再爬上她的大腿，她當下立即通知工作人員，對方拿來手套、垃圾袋後，最後由同行朋友幫忙從褲內捉走老鼠再放入垃圾袋內。

目前，當事人已經刪除相關影片，並稱正與麥當勞就事件協商，其他事宜不予回應。

商場方表示，不排除老鼠是從外圍草叢、下水道等位置走入麥當勞，而且麥當勞外正在裝修，開門時難免讓老鼠「乘虛而入」，未來會加強商場內外的滅鼠工作。

麥當勞回應稱，該分店的公共區域正在施工，已向有關部門報備，並加強管控措施，避免類似事件再發生，餐廳日常有定期檢查蟲害和防治，近期的蟲害消殺報告均正常。同時，麥當勞第一時間關心當事人的身體情況並退款。

一名女子在廣州麥當勞用餐，遭老鼠爬進褲子裡。圖／擷取自影片
一名女子在廣州麥當勞用餐，遭老鼠爬進褲子裡。圖／擷取自影片

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文章授權轉載自《香港01》

老鼠 麥當勞

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