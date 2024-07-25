地面湧大片黑色物質！新疆男興奮喊「發財了」 結局超反轉

中國大陸新疆阿勒泰一名男子近日在旅遊時疑似意外發現石油，更激動大喊「發財了」，引起關注。然而周二（23日），布爾津縣自然資源局發布情況說明，確認男子發布內容中顯示的黑色物質為瀝青高溫融化所致。

影片顯示，當男子用手指頭摸一下「石油」時，還有拉絲的感覺，對此他興奮地稱「兄弟們，發財了」。

他表示，當時是到喀納斯景區遊玩，當他們出來的時候，在路邊看到一大堆的黑色物質，一直在外面流，讓一行人欣喜若狂，感覺就像是傳說中的石油。之後，他們拿著樣品去自然資源局，男子還聲稱會邀請烏魯木齊的專家去現場勘察。

事件引起網友關注，周二，布爾津縣自然資源局作了情況說明，指經現場檢查核實，確認發布內容中顯示的黑色物質為瀝青高溫融化所致，該信息內容與事實不符。

大陸當局又呼籲網友不信謠、不傳謠、不造謠，共同營造良好的網路輿論氛圍。

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文章授權轉載自《香港01》