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男拿電池進電梯…下秒竟「起火爆炸」 一票人嚇傻

香港01／ 田中貴
中國大陸1名男子攜帶疑似電動車電池乘搭電梯，隨後如常按關門，不久後電池突然產生火花，火勢一發不可收拾。圖／擷自《珠海特區報》
中國大陸1名男子攜帶疑似電動車電池乘搭電梯，隨後如常按關門，不久後電池突然產生火花，火勢一發不可收拾。圖／擷自《珠海特區報》

中國大陸網上日前流傳1條影片，片中可見，1名男子攜帶疑似電動車電池乘搭電梯，隨後如常按關門，不久後電池突然產生火花，火勢一發不可收拾，過程約3至4秒，連監視器都被炸毀，男子避無可避當場炸傷，電梯外監視器拍到1對男女在大堂等候期間察覺有異，於是通知保安員，他們打開電梯門，將男傷者移出來。傷者嚴重燒傷，全身焦黑，但頭部仍然輕微轉動，仍有生命跡象，隨後由救援人員救走治理。

影片最近在外國多個網站社交平台例如X（舊稱Twitter）和Facebook瘋傳，部份人更疑惑是否在香港發生。翻查資料，此次意外2021年10月8日發生，事發現場位於大陸。

多個社交平台近日瘋傳1條影片，部份經過剪輯，其中1條長約3分鐘23秒，但大致上還原事發經過，顯示1名戴眼鏡的半禿男子見到電梯門打開，於是彎腰取起疑似電池，繼而進入電梯按下關門。

但隨後電池突然冒出火花，繼而起火，即使男子想放下電池，但都於事無補，在密封空間內根本無法逃生，電池甚至發生爆炸傳出巨響，監視器鏡頭當場遭到炸毀，無法拍到事發經過。

鏡頭一轉，電梯外監視器拍到大堂情況，當時1對男女等候期間發現情況有異，於是通知保安員，數名保安員打開電梯門，見到驚嚇一幕，於是報警求助，同時合力將男傷者抬出大堂，傷者嚴重燒傷，全身包括衣物已呈焦黑，頭部仍然能夠輕微轉動，仍有生命跡象，救援人員接報到場，救走傷者治理，影片便結束。

影片引來多人分享，部份人甚至以為意外在香港發生，但《香港01》翻查發現，意外於2021年10月8日發生，現場位於大陸。有大陸媒體指，男子被救出後送院，診斷為全身多處燒傷、重度吸入性損傷、急性腎損傷、左眼燒傷。至11月3日，男子因急性心梗在家中離世。

不少媒體或大陸消防人員指出，男子當時攜帶疑似電動車電池，提醒民眾切勿擅自將電動車電池拆下充電，不但面臨生命危險，而且違反法條。

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文章授權轉載自《香港01》

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