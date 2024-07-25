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16年高考生涯畫上句號？「重考狂人」唐尚珺：已獲華南師大錄取

香港01／ 撰文：陳進安
唐尚珺有「重考狂人」、「高考釘子戶」之稱。（紅星卜新聞）
唐尚珺有「重考狂人」、「高考釘子戶」之稱。（紅星卜新聞）

有「高考釘子戶」之稱的35歲廣西男子唐尚珺今年第16次參加高考，此前連年參加高考的他曾獲得過多所名校錄取，但他為了圓夢清華，一再堅持，直到去年才表示已不再執著於清華。周三（24日），消息指出，唐尚珺已被廣東廣州的華南師範大學錄取。唐尚珺本人亦發文感謝大家關心，不過他隨後指出，是否去讀還在思考。

錄取資訊顯示，唐尚珺當前檔案狀態為「已被華南師範大學錄取」，批次「本科普通批」，科類「物理類」，專業名稱「信息工程」。

唐尚珺的錄取資訊。（極目新聞）
唐尚珺的錄取資訊。（極目新聞）

此前，唐尚珺透露，今年的高考成績超過600分，比前幾年的高考成績都更理想。他曾發布查詢志願的影片，顯示他已投檔至華南師範大學。

唐稱，他之前填報志願時，分別填報了化學、信息工程、環境科學、數學與應用數學四個科系。但他受訪時曾表示，如果被化學和數學與應用數學兩個科系之一錄取的話，就覺得可以接受，但被另外兩個科系之一錄取的話，會再考慮。

而確定錄取後，唐尚珺透露，自己是被說服了，沒能錄取師範類，不是很滿意。他此前填報的第一志願是數學，第二志願是化學。至於今年是否會去讀大學，他則表示還需要思考，「我也在問我自己」。

唐尚珺有「重考狂人」之稱，以往曾被中國政法大學、重慶大學、廈門大學、上海交通大學等高校錄取，但皆因為「清華夢」或或對專業不夠喜歡等各種因素而放棄入學。對此，網友爭議不斷，有人給唐尚珺留言鼓勵，但也有人說唐尚珺是「逃兵」，佔用教育資源等。

值得一提的是，2016年，當年27歲的唐尚珺第一次高考成績過600分，被中國政法大學工商管理系錄取，當時他本想著直接去讀大學，但是其父同年確診肺癌晚期，而他看到有民營高中的招生資訊說考上600分獎10萬元人民幣，便開始新的復讀之路。

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文章授權轉載自《香港01》

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