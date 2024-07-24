不聽勸阻！持水果刀、鐵錘追打警員致傷 陸一家三口涉襲警被刑拘

中國大陸江西一家三口持水果刀、鐵錘追打警員，至警員腿部、手部多處受傷。目前，三人已被刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

據大陸贛州龍南市警方通報，上周四（7月18日）10時46分，龍南鎮警方在處置糾紛時遭到暴力抗法，有警員受傷。

經查明，廖某濂、劉某娣夫婦及其兒子廖某勝因前期與廖某產生糾紛，要求廖某賠償無果，遂7月18日廖某濂一家三口到龍南鎮新都安置區找廖某，廖某不堪騷擾而報警。

其後，劉某娣、廖某勝、廖某濂拒不配合警方工作，不聽勸阻還出言不遜，行為激烈。警方多次警告後，廖某勝、廖某濂情緒失控、變本加厲，不斷上前挑釁，還手拿水果刀、鐵錘等工具對警員進行追打，致其腿部、手部多處受傷。

最終，疑犯廖某濂、廖某勝、劉某娣已被刑事拘留，審訊時如實供述了犯罪事實，案件目前正在進一步偵辦中。

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文章授權轉載自《香港01》