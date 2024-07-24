快訊

陷台獨爭議...小S女兒昔吐「母語是英文」陸網友心碎 品牌合作飛了

凱米持續打轉最快今晚登陸！宜花迎核心雨帶 大豪雨警戒區出爐

颱風夜台中1工廠遇祝融 廠內大量易燃塑膠粒消防急搶救

不聽勸阻！持水果刀、鐵錘追打警員致傷 陸一家三口涉襲警被刑拘

香港01／ 孫聖然
中國大陸江西一家三口持水果刀、鐵錘追打警員，至警員腿部、手部多處受傷。目前，三人已被刑事拘留，案件正進一步偵辦中。圖／擷自《頭條新聞》
中國大陸江西一家三口持水果刀、鐵錘追打警員，至警員腿部、手部多處受傷。目前，三人已被刑事拘留，案件正進一步偵辦中。圖／擷自《頭條新聞》

中國大陸江西一家三口持水果刀、鐵錘追打警員，至警員腿部、手部多處受傷。目前，三人已被刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

據大陸贛州龍南市警方通報，上周四（7月18日）10時46分，龍南鎮警方在處置糾紛時遭到暴力抗法，有警員受傷。

經查明，廖某濂、劉某娣夫婦及其兒子廖某勝因前期與廖某產生糾紛，要求廖某賠償無果，遂7月18日廖某濂一家三口到龍南鎮新都安置區找廖某，廖某不堪騷擾而報警。

其後，劉某娣、廖某勝、廖某濂拒不配合警方工作，不聽勸阻還出言不遜，行為激烈。警方多次警告後，廖某勝、廖某濂情緒失控、變本加厲，不斷上前挑釁，還手拿水果刀、鐵錘等工具對警員進行追打，致其腿部、手部多處受傷。

最終，疑犯廖某濂、廖某勝、劉某娣已被刑事拘留，審訊時如實供述了犯罪事實，案件目前正在進一步偵辦中。

延伸閱讀：

公仔機裏「夾老賴」 江西法院創意懸賞影片引熱議 網民：快自首

江西男遊客失足從5層樓高瀑布墮下 昏迷送院搶救

文章授權轉載自《香港01》

失控 情緒

延伸閱讀

恐怖巧合！凱米颱風18年前同一天登陸台灣 網嚇壞：陰魂不散

十盛承認「不是純鮮奶茶」遭熱議 網批評：該好好做生意

買房被收6%仲介費太貴？ 過來人曝：錢都可以拿去弄裝潢了

課金全打水漂？她怒刪男友手遊app「1原因」超慌 全網不挺：分手吧

相關新聞

課金全打水漂？她怒刪男友手遊app「1原因」超慌 全網不挺：分手吧

手機多是要用個人帳戶把手機綁定，方便換機或任何原因下，各種應用程式（app）或資料都可以更新或復原。有一名...

不聽勸阻！持水果刀、鐵錘追打警員致傷 陸一家三口涉襲警被刑拘

中國大陸江西一家三口持水果刀、鐵錘追打警員，至警員腿部、手部多處受傷。目前，三人已被刑事拘...

福建龍岩一動物園公告「大蟒蛇越獄」 園方：縮骨逃走的

福建龍岩市新羅區中山公園動物園一條成年蟒蛇，21日晚間從籠子逃出，至今仍未找回。動物園負責人鄭先生23日回應稱，這條蟒蛇...

性暗示？女運動員舔乒乓球拍 Nike在中廣告又翻車

巴黎奧運即將到來，運動品牌大廠耐克（NIKE）在中國官網推出全新宣傳片，片中出現運動員舔乒乓球拍的畫面，引起熱議，不少網...

誘逼器捐？武漢28歲男疑遭違規宣告腦死 母控醫院造假

近日網路上一段影片引發網友熱議，武漢一名李姓女子稱其兒子在沒有做任何測試的情況下被醫生宣布腦死亡，後來被撤掉呼吸機死亡。...

嫌塔位太貴 大陸缺德男用快遞櫃放父親骨灰罈

大陸城市的墓地向來價格昂貴且「一墓難求」，在一線城市時有「陰宅比陽宅貴」的新聞。有大陸網友發文稱把骨灰罈放在快遞櫃，一年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。