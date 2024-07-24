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課金全打水漂？她怒刪男友手遊app「1原因」超慌 全網不挺：分手吧

香港01／ 田中貴
有一名香港女生在網上表示，由於被男友的說話刺激到，她一怒之下刪走對方的手遊app，而男友多年來課金款項高達5位數字，帳戶刪掉所有課金都白費。示意圖／ingimage
有一名香港女生在網上表示，由於被男友的說話刺激到，她一怒之下刪走對方的手遊app，而男友多年來課金款項高達5位數字，帳戶刪掉所有課金都白費。示意圖／ingimage

手機多是要用個人帳戶把手機綁定，方便換機或任何原因下，各種應用程式（app）或資料都可以更新或復原。有一名香港女生在網上表示，由於被男友的說話刺激到，她一怒之下刪走對方的手遊app，以為最多是重新下載便可以恢復帳號。豈料男友告知該手遊app從來沒有綁定帳戶，而他多年來課金款項高達5位數字，帳戶刪掉所有課金都白費。原PO得知後慌張得不知如何是好，「只好繼續假裝生氣，告訴他為什麽要生我的氣」。

網友留言批評樓主做法霸道不當，「今天刪手機遊戲，下次就會做更過分的事情」、「不尊重另一半的私有財產，很難走下去，不只是手機遊戲那麽簡單」。原PO事後表示，原來男友只是謊稱沒有綁定帳戶，「但是故意不告訴我，就是想給我一個教訓」，此事大家答應彼此「不要再踩對方底線」。

原PO在Threads發文表示，因被男友說話內容刺激到，一怒下刪掉對方1款日本手機遊戲程式，最初以為男友可以重新下載，然後能恢復帳戶。隨後男友成功哄回樓主，她才表示刪走其手遊程式。

不料男友聲稱，當日課金港幣1,500元（約新台幣6286元），多年來課金款項起碼5位數字，重點是他沒有綁定帳戶，即使重新下載程式，有機會無法恢復帳戶。原PO形容「聽到黑人問號」，從來都不知男友沒有綁定帳號，當時百感交集，「只好繼續假裝生氣，告訴他為什麽要生我的氣」。

多名網友紛紛批評，「讓他剪破妳的皮包，當扯平吧」、「故意裝生氣去逃避責任，並不打算去承擔」、「分手，不尊重人」，亦有人指「賣帳號，沒有綁定會比較方便」，所以部份玩家未必會綁定帳號。

原貼文疑似已被刪除，原PO事後稱知錯，已獲男友原諒，而原來對方事前已有綁定帳戶，「但是故意不告訴我，就是想給我一個教訓」，兩人彼此答應「不要再踩對方底線，即使踩了，也不應該這樣」，換言之，這對小情侶因事件而確立一種相處方式，算是因禍得福。

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文章授權轉載自《香港01》

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