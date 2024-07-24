7旬嬤被騙走價值310萬金條 嫌犯拿到手後因「1原因」催她報警
《長江日報》報導，近日，湖北武漢一位74歲阿婆被騙走價值73萬元人民幣（約新台幣310萬元）的金條，但誰知騙徒反叫她趕緊報警。當地警方推測，一名騙徒疑似上門取金條後將金條丟失，團夥其餘成員懷疑其「私吞」，所以故意報復讓阿婆報警。
騙走阿婆金條 騙子反催她報警
7月2日，湖北武漢74歲的田婆婆（化名）報警指自己上當了。起因是曾接到「外地警方」來電，稱她成了「嫌疑犯」需要做財產公證。之後田婆婆去銀行購買3塊金條，價值73.3萬元。
同日，一位陌生男子自稱「公證員」到田婆婆家取走金條。唯當晚，「外地警方」突然又聯繫田婆婆稱，「金條沒了，你趕緊報警。」
疑似內訌反叫受害人報警
田婆婆報警之後，當地警方拘捕了取金條的男子林某。但林某卻交代說，他把金條弄丟了。
據警方介紹，林某7月2日住在某酒店時，因房間漏水而換房，將3塊金條遺留在漏水的房間內。後來，酒店職員收拾房間時意外發現遺失在角落的金條，因不知失主身份，將金條暫時放在前台保存。
據警方推測，「外地警方」在得手後依然讓田婆婆報警，原因應是林某意外遺失金條後，詐騙團夥上下線成員之間互相不信任，對方懷疑林某「私吞」金條的故意報復之舉。
目前，林某已被警方依法刑事拘留，其他團夥成員目前仍在追捕中。
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文章授權轉載自《香港01》
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