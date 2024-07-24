快訊

賀錦麗領先川普2個百分點！ 路透民調：44％比42％

厭倦了米其林儀式感？陸高薪年輕人改吃毛澤東家鄉菜

凱米颱風逼近台灣 台鐵宣布今午後對號、區間全線停駛

7旬嬤被騙走價值310萬金條 嫌犯拿到手後因「1原因」催她報警

香港01／ 撰文：盛昀
田婆婆被騙走的金條。（湖北省反詐中心視頻號）
田婆婆被騙走的金條。（湖北省反詐中心視頻號）

《長江日報》報導，近日，湖北武漢一位74歲阿婆被騙走價值73萬元人民幣（約新台幣310萬元）的金條，但誰知騙徒反叫她趕緊報警。當地警方推測，一名騙徒疑似上門取金條後將金條丟失，團夥其餘成員懷疑其「私吞」，所以故意報復讓阿婆報警。

騙走阿婆金條 騙子反催她報警

7月2日，湖北武漢74歲的田婆婆（化名）報警指自己上當了。起因是曾接到「外地警方」來電，稱她成了「嫌疑犯」需要做財產公證。之後田婆婆去銀行購買3塊金條，價值73.3萬元。

同日，一位陌生男子自稱「公證員」到田婆婆家取走金條。唯當晚，「外地警方」突然又聯繫田婆婆稱，「金條沒了，你趕緊報警。」

疑似內訌反叫受害人報警

田婆婆報警之後，當地警方拘捕了取金條的男子林某。但林某卻交代說，他把金條弄丟了。

據警方介紹，林某7月2日住在某酒店時，因房間漏水而換房，將3塊金條遺留在漏水的房間內。後來，酒店職員收拾房間時意外發現遺失在角落的金條，因不知失主身份，將金條暫時放在前台保存。

據警方推測，「外地警方」在得手後依然讓田婆婆報警，原因應是林某意外遺失金條後，詐騙團夥上下線成員之間互相不信任，對方懷疑林某「私吞」金條的故意報復之舉。

目前，林某已被警方依法刑事拘留，其他團夥成員目前仍在追捕中。

延伸閱讀：

女子在金店寄存價值22萬元金條無法取出　涉案公司疑捲走4億元

天降橫財？女子莫名獲13kg金條嚇傻　值657萬！變富翁前選擇理智

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

深圳男隨手拍死小飛蟲 下場竟是摘除左眼球

深圳一名吳先生，有一天左下眼皮停了一隻小飛蟲，他隨手將蟲子拍死，但沒過多久左眼就開始紅腫疼痛。就醫後，被診斷為季節性結膜...

7旬嬤被騙走價值310萬金條 嫌犯拿到手後因「1原因」催她報警

《長江日報》報導，近日，湖北武漢一位74歲阿婆被騙走價值73萬元人民幣（約新台幣310萬元）的金條，但誰知騙徒反叫她趕緊報警。當地警方推測，一名騙徒疑似上門取金條後將金條丟失，團夥其餘成員懷疑其「私吞」，所以故意報復讓阿婆報警。

擁有逾57萬粉絲...陸搞笑網紅殺妻後輕生引轟動 當地政府證實

中國大陸寧夏一位擁有逾57萬粉絲的搞笑網紅，被傳日前殺妻後喝農藥自殺，事件在當地引發轟動。當地政府工作...

拒求歡被打！她怒告山東1鎮幹部 檢方竟稱「正當防衛」不起訴惹議

中國大陸山東威海市民劉妮反映，她和崮山鎮人大副主席唐某某分手後，在車內拒絕其提出發生性關係的要求被揮拳打傷。警方立為故...

情侶當眾纏綿8分鐘被趕給差評 粵店曝活春宮視頻反擊

廣東汕頭一間咖啡廳近日有一對情侶當眾纏綿，女子不顧走光，跨坐在男友身上纏綿熱吻長達8分鐘，被店家制止趕走，女子竟上網留1...

暑假花掉逾4萬元 大陸「準大一」帳單讓家長吃不消

中國高考結束，考生迎來兩個月的暑假，隨之解放的不只壓力與情緒，還有考生的消費欲。有網友在社交平台曬出「準大一帳單」，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。