擁有逾57萬粉絲...陸搞笑網紅殺妻後輕生引轟動 當地政府證實

中國大陸寧夏一位擁有逾57萬粉絲的搞笑網紅，被傳日前殺妻後喝農藥自殺，事件在當地引發轟動。當地政府工作人員表示，夫妻二人已被安葬，具體事發原因暫時未明。

事件中的網紅是大陸寧夏海原縣李俊鄉的「黑騷狐」，其在社交平台擁有逾57萬粉絲，拍攝影片以「搞笑娛樂」為主，並常和妻子合作拍攝，其妻子的社交平台亦擁有24萬多名粉絲，二人在當地頗有名氣。

網傳消息指，上周四（7月19日），「黑騷狐」持刀殺害妻子後，喝下大量農藥自殺，夫妻二人被發現時均已身亡。

據《瀟湘晨報》引述李俊鄉政府工作人員指，事件確有發生，原名為穆某某的「黑騷狐」，今年32歲，是李俊鄉一個村的村民，妻子年紀和他相當，「夫妻倆已於21日被安葬，具體（事發）原因還不太清楚。」

而李俊派出所工作人員也表示，案件具體還在進一步處理當中，詳情暫不便透露。

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文章授權轉載自《香港01》