拒求歡被打！她怒告山東1鎮幹部 檢方竟稱「正當防衛」不起訴惹議

中國大陸山東威海市民劉妮反映，她和崮山鎮人大副主席唐某某分手後，在車內拒絕其提出發生性關係的要求被揮拳打傷。警方立為故意傷害案處理。當地檢方決定不起訴，劉妮稱，檢方認為唐某某存在正當防衛行為，她無法接受該解釋。

近日大陸山東威海市民劉妮（化名）反映，曾和崮山鎮人大副主席唐某某談戀愛，去年6月分手後，唐某某約她到某地下停車場，在車內提出要發生性關係被她拒絕了。唐某某因此揮拳將她打傷，劉妮提供證據顯示，其傷情構成輕傷二級。

據陸媒《澎湃新聞》報導，對此，唐某某以開會忙碌為由拒絕回應。7月22日，崮山鎮政府人士表示，唐某某目前在職。

事件引發大陸網友憤慨，他們認為檢方的說法不合理，「按檢方的說法，是女生要強姦男生，男生要正當防衛嗎？」、「拚了命去考公務員的理由就是為了這個嗎？」、「這都不起訴理由是什麼？」、「當地檢察院的邏輯是：當地高官主動提出發生性關係，你不同意，嚴重傷害了高官利益集團的整體尊嚴，該高官代表當地高官利益集團，揮拳打你是正當防衛行為」。

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文章授權轉載自《香港01》