山東女動漫展cosplay《鬼滅》禰豆子遭趕 保安：這是中國不准穿和服

有大陸網友發布影片指，7月20日，山東濟南有一女子cosplay日本漫畫《鬼滅之刃》中的禰豆子參加動漫展遭保安驅離。保安解釋指，這裏不允許穿和服，這是中國。

影片顯示，該名參加漫展的女子穿著和服、木屐，cosplay的正是熱門日本漫畫《鬼滅之刃》中禰豆子一角色，一旁有保安正在讓其離場，稱是按主辦方的規定辦事，「我們這兒不准穿和服，這是中國」。女子則表示質疑稱：「有規定嗎你在這兒瞎説。」後續保安依舊堅持請女子離開。

影片發出後引起網友熱議，有人表示，「主辦方規定不行就是不行」「禰豆子是日本動漫，服裝就是和服，規定了就不能穿，保安大哥做的沒錯 」「漫畫又不是只有日本才有，喜歡主辦方的規定」。

但也有人稱要有包容性，「一套衣服能代表什麼？」「有些莊嚴場合不該穿和服，像動漫展這類活動就不要過分要求了」「這不就是禰豆子嗎？漫展不讓cosplay辦什麼漫展啊」。

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文章授權轉載自《香港01》