大陸年輕人湧醫院排排坐「吊頸」 醫生提醒低頭玩手機發病率更高

愈來愈多年輕人飽受頸椎病的困擾。近日，大陸社交平台上有不少網友分享到上海市第六人民醫院治療頸椎的經歷，只見多位年輕人在醫院排排坐「吊頸」，更有紅光照射頸後位置。

據介紹，前述的「吊頸」屬於一種物理治療方法，名為頸椎牽引，旨在通過拉伸頸椎的方式緩解頸部疼痛和不適。

頸椎牽引是通過牽引帶綁在患者頭上，然後給予一定的力量牽拉。一般採用頸椎牽引治療，解除頸部肌肉痙攣，鬆解軟組織粘黏，改善或恢復頸椎的正常生理曲度。旨在通過拉伸頸椎的方式緩解頸部疼痛和不適。

在臨床上，頸椎病分為多種類型，並非所有頸椎病患者都適合牽引治療。只有頸型和神經根型頸椎病可能從牽引中獲益，而椎動脈型和脊髓型頸椎病患者則不宜進行牽引。

值得注意的是，會計、辦公室人員、打字員等，長時間使用手提電腦、低頭玩手機的人士，頸椎病發病率明顯高於其他人。

醫生介紹，頸椎病是慢性病變，患者接受單次物理治療後，會一定程度改善不適症狀，但要取得長期療效，需要接受數個療程。醫生會根據患者的具體情況，精確控制牽引的角度、重量和時間。

此外，牽引治療有明確的適應證和禁忌證，如輕度頸椎病患者可能適合牽引，而伴有嚴重心腦血管疾病或嚴重頸椎病的患者則屬禁忌。

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文章授權轉載自《香港01》